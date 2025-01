El conseller d’Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Transició Energètica, Diego Viu, han presentado este lunes al Consell Balear del Clima el borrador del Pla de Transició Energètica, que marca, en el contexto europeo, los objetivos de las Islas en políticas energéticas y de descarbonización, con una previsión de inversión de 1.037 millones de euros hasta 2035.

En sus cálculos, el plan no incluye las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los puertos y aeropuertos de las Islas, pues «no son de nuestra competencia». Igualmente, el borrador ha eliminado un techo de 13,5 millones de turistas que figuraba en un documento anterior.

Entre los objetivos expuestos se encuentran: la penetración de renovables pasa del 35 al 38 % en 2030; la posibilidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % en lugar del 40 % en ese mismo plazo; y alcanzar el 100 % de energías limpias en 2050 en lugar del 90 %.

Sin embargo, el borrador ha recibido críticas de algunos de los 40 miembros del Consell Balear del Clima, integrado por cargos públicos del Govern, funcionarios, grupos parlamentarios, organizaciones conservacionistas, sindicatos, patronales, municipios, consells insulars, UIB, colegios profesionales, asociaciones de consumidores, Consell de la Joventut y Comitè d’Experts per a la Transició Ecològica i el Canvi Climàtic.

Desde el PSIB, su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha manifestado que «el Govern de Marga Prohens ya no habla de poner límites y elimina el techo de turistas de sus documentos en materia de sostenibilidad».

Més per Mallorca ha considerado que «el plan llega tarde, no es suficientemente ambicioso y no fija medidas para reducir las emisiones al 55 % en 2030, que es un objetivo europeo. Todo son anuncios de cara a la galería, pero sin ninguna medida de contención del turismo o de mejora del transporte público».

Pau de Vílchez, presidente del Comitè d’Experts, ha recordado que «el plan, de unas 800 páginas, fue remitido a los miembros del Consell del Clima el pasado martes. El plan no incluye las emisiones de puertos y aeropuertos. El Govern alega que son infraestructuras en las que no es competente. Así pues, se prescinde la mitad de las emisiones en Baleares. Cuando se habla de reducir las emisiones al 55 % en 2030, si no se tienen en cuenta puertos y aeropuertos, el cálculo no es real. El plan tiene que recoger emisiones reales y sólo así podrá proponer medidas útiles».