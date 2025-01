Incluso en invierno, hay movimiento en la Playa de Palma. Visitantes de todos los países retozan bajo el sol y tienen un lugar absolutamente favorito en Mallorca que no quieren contarle a nadie. Un reportero de Mallorca Magazin ha intentado descubrirlo. Al preguntarle a una española, ésta dice: «¡Definitivamente, no te lo puedo decir! De lo contrario, en nada estarán todos allí».

Entre el Balneario 14 y 15, Marco y Mindy de Speyer están sentados en la terraza de un restaurante. Estos habitantes de Renania-Palatinado pasarán el invierno en la isla hasta abril. En verano, los dos regentan un chiringuito en su ciudad natal. Fuera de temporada, por fin pueden relajarse.

«Playa de Palma, especialmente Ca'n Pastilla, es nuestro lugar favorito. No podemos imaginar un sitio mejor», se entusiasma Mindy. Su perro Aris parece ser de la misma opinión, porque con los ojos cerrados gira la cabeza hacia el sol y no se mueve ni un centímetro de su lugar.

«En esta época del año toda la playa es genial. Puedes caminar hasta Portixol o llegar fácilmente en bicicleta al centro de Palma», añade Marco. Lugares como Alcúdia parecen desiertos fuera de temporada. «No hay nada como el tramo de playa de Can Pastilla», afirma el hombre de 33 años. «Aquí siempre pasa algo. Además, en esta época del año la zona no está invadida por turistas», dice sonriendo el hombre de 44 años. Mindy asiente: «Pero da igual dónde, aquí todo es mejor que en Alemania».

A Jürgen y Birgit de Paderborn les gusta estar en verano en Alcúdia y Playa de Muro.

Jürgen y Birgit de Paderborn pasean descalzos por el paseo. La arena en sus pies indica que han sumergido los dedos en el agua del mar, al menos, una vez. «Escapamos de la fría Alemania durante seis días, pero estaremos aquí de nuevo en marzo», dice Jürgen radiante. «Somos reincidentes», añade Birgit, que ya ha estado en Mallorca 30 veces.

«Nos gusta más la Playa de Palma en invierno», afirma este hombre de 55 años. «Y en verano Alcúdia es nuestro hotspot. Nos encanta tumbarnos al sol en Playa de Muro. Esa sensación caribeña y la playa blanca, simplemente fantástica», dice su pareja de 62 años.

Pujol, una mujer palmesana, elogia la playa de Es Trenc.

La palmesana Pujol está sentada con su hija Juana en el muro cerca del Balneario 14. Ambas son verdaderas mallorquinas. «La playa de Es Trenc es mi lugar favorito de la isla. En realidad todo es hermoso aquí. Pero no podré disfrutar de esta playa durante el resto de mi vida», subraya Pujol, sonriendo.

Jessica, de Inglaterra, disfruta de largos paseos por la Bahía de Pollença.

El jersey grueso de mangas largas revela que la inglesa Jessica se encuentra en su casa en la isla. Sólo las personas que vienen de climas más fríos usan camisetas y pantalones cortos. En 2019, poco antes del estallido de la pandemia, la británica se mudó a Palma desde Londres.

«En verano trabajo en un hotel en Cala Bona», dice este hombre de 37 años, que durante las vacaciones de invierno tiene más tiempo libre para salir a pasear. «Ahora me gusta pasear por la larga bahía de Pollença . A esta hora casi no se ven turistas».

A Stéfanie y Guillaume, de París, les encanta la Playa de Palma.

Stéfanie (57) vino de París con su hijo Guillaume (19) . «Después de estar de vacaciones en Mallorca, tenía que mostrarle esta isla a mi hijo», dijo la francesa. A ambos les encanta pasar su tiempo en Playa de Palma. «Nos quedaremos aquí toda una semana», dice Guillaume y sonríe satisfecho.

John y Birte, de Schleswig Holstein, están sentados en un banco del Balneario 12 y disfrutan del sol y de la amplia vista al mar. «Hemos estado en Mallorca muchas veces, pero lo que más nos gusta es la Playa de Palma», afirma Birte, de 54 años. «Solíamos ir siempre a Cala Millor, pero ahora el viaje se me hace demasiado largo», suspira John, que no puede viajar más de dos horas. «Mi salud no está a la altura», afirma este hombre de 66 años. Los dos pasan cuatro semanas en Can Pastilla. «Mallorca tiene mucho que ofrecer. Mar, montaña, gran naturaleza. Aquí siempre es verde. Y el clima es único», afirma entusiasmado Birte. No quieren ver su foto en el periódico.