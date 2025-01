Temor hotelero en Fitur por las medidas de Trump contra Cuba

Comienza Fitur, que este miércoles será inaugurada una vez más por los Reyes, en un clima un tanto disperso y contradictorio sobre los destinos vacacionales caribeños, especialmente con Cuba. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya fue analizada ayer en el transcurso de la XXVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresas de Turismo (CIMET), acto que organiza el grupo Nexotur, y los primeros contactos con el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, no fueron muy optimistas.

Hay temor por el posible endurecimiento del bloqueo económico a Cuba y todas las cadenas hoteleras de Balears presentes en la isla caribeña están en la misma sintonía que el ministro cubano. El presidente estadounidense anunciará en los próximos días toda una hoja de ruta económica y turística y las cadenas Meliá, Iberostar, Roc, Be Live o Valentín miran con cierto temor todo lo que pueda pasar con Cuba. Tanto es así que los directivos de las cadenas temen que si se endurece el bloqueo no podrán viajar a Estados Unidos, lo cual generaría muchas distorsiones y quebraderos de cabeza. Representantes de la Mesa de Turismo, la CEHAT, Exceltur y resto de asociaciones y lobbies empresariales turísticos no lo ven nada claro y vaticinan una coyuntura nada favorable para el país que preside Miguel Díaz-Canel. La falta absoluta de todo tipo de productos y los continuos cortes eléctricos se van a incrementar y echarán por tierra todos los vaticinios de La Habana en cuanto a las previsiones turísticas para 2025.

En esta misma sintonía se encuentran las aerolíneas y touroperadores. Si Cuba no remonta esta situación la República Dominicana será el destino vacacional estrella en el Caribe para estadounidenses, canadienses y los principales mercados emisores europeos, entre ellos España.

No va a ser un feria sencilla para la industria turística, aunque todos esperan que en el mensaje de hoy el rey Felipe VI levante un tanto el ánimo. En medio de todo este maremagnum plagado de todo tipo de rumores, ayer fue un día especial para Meliá Hotels International, ya que el presidente y CEO de la cadena, Gabriel Escarrer Jaume, recogió el galardón, a título póstumo, de la ‘Orden de la Solidaridad’ de la República de Cuba entregado a su padre, Gabriel Escarrer Juliá,. El acto sirvió para reconocer la apuesta del fundador de Meliá por Cuba desde el primer momento que aterrizó la cadena en Varadero, con el Sol Palmeras, en 1990. La relación especial entre Escarrer y el entonces presidente cubano, Fidel Castro, marcó el futuro de Meliá en Cuba con o sin la polémica Ley Helms-Burton, que ahora endurecerá Trump.