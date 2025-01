La política de Estados Unidos tiene impacto en todo el mundo y Baleares no es una excepción. Ultima Hora ha consultado a tres expertos para saber qué repercusión tendrá la presidencia de Donal Trump en la economía balear. En concreto, se trata de Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Finances; Pep Ignasi Aguiló, economista y profesor de la UIB; y Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas. La conclusión es clara: hipotecas más baratas y más turistas.

Monserrat explica que el republicano «tiene un aurea de buen gestor» y resalta que «los americanos han visto que con Biden las cosas para ellos no mejoraban mucho, especialmente, por la inflación y la renta disponible». Ante esta situación cree que el futuro presidente de EEUU «querrá que los tipos de interés bajen más y más rápido. La Reserva Federal ya tenía una senda de bajada de tipos de interés, pero es posible que al menos intente influir, aunque sea independiente, para que los baje más rápido».

Monserrat argumenta que si el futuro presidente «consigue influir en los tipos de interés americanos, el BCE -que ya ha iniciado su senda bajista- va a poder rebajarlos más rápido y con más contundencia, sin tener que preocuparse del tipo de cambio. Eso se verá en una caída más rápida del Euríbor». Por tanto, «la victoria de Trump puede beneficiar a los hipotecados españoles».

Aguiló se expresa en esta línea, aunque deja claro que Trump no puede influir en la Reserva Federal porque es independiente. En este sentido, destaca que durante su campaña electoral el candidato republicano dejó claro que apuesta por una disminución de los riesgos geopolíticos. «En numerosas ocasiones ha recordado que durante su anterior mandato, no tan sólo no hubo nuevas guerras sino que se alcanzaron importantes acuerdos. Si realmente, consigue reconducir satisfactoriamente los múltiples conflictos internacionales de la era Biden, puede ser positivo para la economía mundial y, por tanto, también para la balear». Cabe destacar que este fin de semana se ha producido un alto el fuego en Gaza.

Además, señala que «la neutralidad energética también puede significar un impulso a la actividad. El ejemplo del fracaso europeo en la implantación del coche eléctrico mediante prohibiciones y obligaciones hace pensar que una transición más espontánea y libre conlleve menores costes. Lo cual, también puede rebajar algunas de las actuales tensiones.

Más turistas

Teniendo en cuenta estos aspectos, tanto Monserrat como Aguiló prevén un incremento del turismo estadounidense en EEUU. Ambos señala que si Trump consigue que la buena marcha de la economía se traslade al bolsillo de los ciudadanos, estos tendrán más dinero para viajar y Baleares se presenta como un destino muy atractivo para ellos. Una prueba es el vuelo directo entre Palma-Nueva York.

Se trata de un mercado muy interesante para la economía balear, ya que suelen alojarse en hoteles de lujo, así como acudir a restaurantes de alta gama y gastar bastante dinero en tiendas, excursiones, etc. Incluso, cada vez son más los americanos que eligen Mallorca para casarse, generando importantes ingresos en este mercado. Las viviendas también son muy atractivas para los estadounidenses.

La parte negativa

Sin embargo, Aguiló apunta que la victoria de Trump puede tener una parte negativa por «su querencia por la elevación de los aranceles. Lo cual significa una disminución del comercio mundial, incrementando lo que se denomina por los economistas 'pérdida irrecuperable de eficiencia'. Este hecho puede afectar a muchas industrias europeas, pero es bastante más difícil que impacte en la tercializada economía balear (basada en el sector servicios) , aunque sí, tal vez, sólo de forma indirecta».

El citado profesor de la UIB avanza que «en materia fiscal y monetaria no son previsibles grandes cambios, ya que las reducciones de impuestos en el ámbito empresarial norteamericano pueden estar compensados por los incrementos arancelarios». No obstante, matiza que «su alianza con Elon Musk la fundamenta en la necesidad de reducir los abultados gastos federales».

En política monetaria, «que en teoría es independiente del Gobierno, tampoco hay que esperar grandes novedades. No parece que tenga ninguna intención de recurrir al comodín de la inflación. Y si puede pasar que el menor riesgo geopolítico permita cierta recuperación del dólar. «Como era de esperar, hay claro-oscuros en las propuestas trumpistas. Sin embargo, somos muchos los que consideramos que el mandato de Biden ha sido especialmente deficiente, por lo que un cambio, aunque sea a través de Trump, tiene que ser recibido con cierto optimismo».

Discrepancias

Langa discrepa de Monserrat y Aguiló, ya que asegura que «la victoria de Trump no afectará prácticamente en nada a la economía balear. Las diferencias económicas siendo sensibles entre él y Harris tiene un impacto limitado hacia el exterior, ya que comparten muchas ideas: proteccionismo, gasto público, aunque con matices que no sabemos si se podrá concretar durante la legislatura». Langa advierte que que «hay un riesgo inflacionario por el tema arancelario, ya que parece que está muy dispuesto a aplicar una política dura al respecto, junto con una economía pro-consumo. Por lo tanto la bajada de tipos en EEUU podría ser algo menos profunda de lo esperado, con lo que habría que ver si hay contagio en Europa».