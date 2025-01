En el año 2020, durante la pandemia de la COVID 19, parte de la población revisó sus prioridades y apostó por un mayor contacto con la naturaleza. Desde entonces el turismo de caravanas está en auge en toda Europa y Baleares también experimenta el tirón a pesar de que el último cámping que admitía casas rodantes en Mallorca cerró sus puertas hace ya casi 25 años. Reabrió reconvertido en un complejo turístico de bungalows de lujo en medio de las protestas de los caravanistas de toda la vida que vieron como se desvanecía su alternativa preferida de ocio.

Los propietarios de caravanas y autocaravanas iniciaron entonces un peregrinaje que aún continúa después de más de dos décadas. La asociación Amics de Mallorca, Menorca, Eivissa en Caravana, Camper y Autocaravana (AMMICCA) aglutina a más de 200 caravanistas empeñados en que las administraciones aprueben un marco regulador que ampare su actividad y cree puntos de descarga en los principales municipios de Mallorca, algo habitual en otras zonas de España, pero inexistente en Mallorca. Se reivindican como «el nuevo turismo responsable» distribuidor de la riqueza entre los pequeños servicios, comercios y negocios.

Presentacion de AMICCA a la Asamblea de Alcaldes de Mallorca

Baleares es la comunidad española con menos áreas de caravanas. En 2020 había alrededor de 350 campings en España y en 2023 ya eran más de 800. Cataluña es la comunidad líder de este sector turístico. Le siguen Andalucía, Valencia, Aragón, Galicia… Baleares queda a la cola con apenas cinco campings que permiten las caravanas en las Islas. Están ubicados exclusivamente en Menorca e Ibiza y ni siquiera todos operan en temporada baja.

La Conselleria de Turisme del Govern balear trabaja desde principios de legislatura en la regulación de un sector en auge, pero minoritario en las Islas, si se compara con el volumen de negocio del turismo hotelero o de alquiler vacacional. Fuentes de Turisme confirman la intención de aprobar una normativa autonómica que aún está en un «estado embrionario».

La crisis de la vivienda, aboca cada vez a más trabajadores a vivir en caravanas en Mallorca, especialmente en la temporada alta turística y ese drama complica los sueños de veraneo de los que ya disponen de una casa en propiedad, pero eligen la caravana para pasar sus fines de semana y vacaciones.

En Mallorca el caravanismo está prohibido en todo el suelo rústico y no existen cámpings autorizados. Ante el auge del turismo de caravanas cada vez son más los ayuntamientos que intentan restringir su estacionamiento en toda su costa. Las empresas y autónomos dedicados al renting de caravanas reparten un decálogo de buenas prácticas para evitar las multas que se disparan especialmente en la temporada alta turística.

A falta de una normativa turística regulatoria el sector se rige por la normativa de tráfico que permite su estacionamiento en todos los espacios en los que no se prohíba expresamente, siempre fuera del dominio público marítimo terrestre. Hace ahora poco más de un año, ante la proliferación de las caravanas y cámper, la DGT aprobó una instrucción específica que advierte de que en aplicación de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, en caso de acampar en la ribera del mar, los caravanistas recibirán multas de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima. Teniendo en cuenta que las autocaravanas tienen una longitud que oscila entre los 5,50 y los 8 metros, la sanción mínima sería de 220 euros al día.

La instrucción de la DGT diferencia entre estacionar y acampar. La normativa de tráfico, con independencia de si los ocupantes están o no dentro de la caravana, es de aplicación cuando el vehículo esté con el motor parado y en contacto con el suelo a través de las ruedas, sin patas estabilizadoras, calzos u otros artilugios. El vehículo no puede desplegar elementos proyectables como toldos ni colocar silla o mesas en el exterior. No debe emitir fluidos o ruidos al exterior.

En caso de incumplirse alguno de estos requisitos no estaríamos estacionamiento amparado por el Reglamento General de Circulación por lo que sería de aplicación la Ley de Costas, las normativas municipales o las normativas autonómicas. Baleares carece a día de hoy de esta regulación especial.

El último camping de Mallorca

La apertura de un expediente sancionador por parte de la Conselleria de Turisme desató el cierre del antiguo Camping Platja Blava, situado en la carretera de Muro, junto al Parc Natural de s’Albufera. El socialista Celestí Alomar actuó a raíz de una denuncia suspendiendo inicialmente la actividad durante un periodo de seis meses. El lugar disponía de una autorización como cámping pero Turisme consideraba que estaba funcionando en «régimen hotelero» en suelo rústico. Contaba con caravanas y algunos bungalows.

Tras el cierre cautelar la propiedad llegó a un acuerdo con el Ajuntament de Muro para legalizar sus instalaciones. Lo hizo mediante la firma de un convenio por el que contemplaba inicialmente la entrega de 600.000 euros y 2.000 metros cuadrados de suelo a cambio de los permisos para explotar 130 bungalows y 36 parcelas de autocaravanas. El acuerdo inicial quedó en saco roto. Una vez obtenida la licencia turística sus propietarios iniciaron una reforma integral que acabó expulsando a las caravanas para abrir reconvertido en un complejo de bungalows de lujo.

Manifestación de los caravanistas para evitar su expulsión del camping de Muro en 2001.DE LOS CAMPISTAS PARA EVITAR LA EXPULSION DEL CAMPING DE LA PLAYA DE MURO

El cierre de las instalaciones provocó un éxodo de los propietarios de caravanas a distintas propiedades particulares situadas en suelo rústico, primero a Muro y más tarde a Santa Eugència. Otros se instalaron en la Comuna de Lloret. Muro y Santa Eugènia sancionaron a los propietarios de las fincas, dado que el caravanismo está prohibido en todo el suelo rústico y el Ajuntament de Lloret acabó expulsandolos también del área recreativa municipal de la comuna, que fue declarada Área Natural de Especial Interés.

El Ajuntament d’Inca habilitó entonces un área de descanso para la pernoctación, descarga y abastecimiento en el aparcamiento situado entre el Instituto Berenguer d’Anoia y el Colegio de Educación Primaria Miquel Duran i Saurina que acabó cerrando con el paso del tiempo por falta de control.

Puntos de recarga y pernoctación

En enero de 2024 el Consell acordó en pleno a propuesta de Vox trabajar con los ayuntamientos de Mallorca para implementar espacios adecuados para el estacionamiento y pernoctación de autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas. No ha habido grandes avances desde entonces, más bien todo lo contrario. Cada vez más municipios restringen el estacionamiento de este tipo de vehículos. Muro ha aceptado habilitar un espacio específico en una explanada contigua a la Escola Graduada del pueblo, como una medida previa a la prohibición del estacionamiento en su costa.

El caravanismo en la primera línea de mar es hoy más una utopía que una realidad, a no ser que estés dispuesto a pagar o recurrir la multa. En este momento solo hay dos puntos de recarga operativos en la Isla, situados en el polígono de Son Castelló (Palma) y en Muro.

Inca ha anunciado la creación del primer punto de recarga de pago en la Isla. Instalará dos plazas para autocaravanas en la Plaça del Glossadors (situada junto a la nueva gasolinera de delante del polideportivo. «Ya hemos hablado con la asociación de caravanistas y será una zona de pago para la reposición de agua, electricidad y vaciado de aguas grises. Es una petición de hace años de muchos caravanistas residentes en Inca y dada nuestra ubicación, también pasan por nuestro municipios caravanistas de fuera de Inca que se dirigen tanto a la zona norte como a la Serra de Tramuntana», dice el alcalde Virgilio Moreno.

Una docena de empresas, autónomos viven actualmente en Mallorca del renting y la venta de caravanas. También Aunque la compraventa de vehículos se ha frenado ligeramente en 2024 sigue siendo un negocio rentable. No solo compran los amantes del turismo itinerante, lo hacen cada vez más trabajadores que necesitan una vivienda y no pueden permitirse el alquiler.

En el negocio del alquiler turístico de caravanas, autocaravanas y vehículos cámper, Canarias y Baleares están en auge. Alemania, Francia y Bélgica son los principales emisores de turismo internacional itinerante. Debido a la insularidad, parte de los caravanistas de esos países prefieren dejar su vehículo en casa y alquilar al llegar a la Isla para conocer Mallorca rondando de pueblo en pueblo y de playa en playa. Para los que prefieren traer su propio vehículo la nueva ruta en ferry que conecta Alcúdia con el sur de Francia ha sido todo un revulsivo.