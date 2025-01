Joan Pere Crepí es el delegado de la empresa de compraventa de caravanas TTCamper, con sede principal en Murcia y delegaciones en Baleares y Canarias. Se estrenó como caravanista en el año 2020 y hace tres meses decidió dar un giro a su vida y entrar en el negocio que compagina con su trabajo como funcionario municipal.

De caravanista a vendedor de caravanas, ¿cómo entró usted en el sector?

-En la pandemia buscábamos un tipo de turismo diferente, no queríamos estar encerrados en un hotel con todo atado, buscábamos disfrutar de la libertad de decidir rutas sobre la marcha. Empecé alquilando, luego compré. Todo el mundo empieza normalmente alquilando, pruebas y si te gusta vas comprando porque requiere una inversión mínima de 30.000 euros. Hace tres meses tuve la oportunidad de entrar a trabajar para TTCamper.

Uno podría pensar que la insularidad frena el caravanismo, pero no está pasando

-Todo lo contrario. Hay gente de Mallorca que compra y tiene todo el año su vehículo en la Península para ir de vacaciones, pero también hay empresarios, jubilados… gente que puede permitirse pasar tres o cuatro meses fuera, que se compra una caravana y hace viajes de largo recorrido. Conozco a algunos que se han ido a recorrer Rusia, Normandía o Irlanda.

¿Está cambiando el perfil del comprador de caravanas? ¿Con la crisis de la vivienda crece el número de personas que compran para vivir en ellas?

-La mayoría compran para hacer turismo de ocio, pero no voy a negar que viene gente a comprar para vivir dentro y es un perfil que está aumentando.

¿La venta y alquiler de caravanas es un negocio rentable?

-Yo tengo la suerte de estar como asalariado. En este momento que yo conozca hay tres empresas de venta de caravanas, autocaravanas y vehículos cámper en Baleares, algunas de ellas son de antes de la pandemia. De alquiler conozco seis que trabajan de forma totamente legal. Luego hay plataformas como Yescapa que permiten que propietarios alquilen a particulares. Actúan de intermediarios a cambio de una comisión. Hay gente que tiene una caravana para pasar sus vacaciones y el resto del año la alquila por semanas o días.

¿Cuando alguien compra una caravana les informa de lo que está o no está permitido? ¿Venden una experiencia?

-Sí. Siempre les hago un tour. Les explico cómo se hacen las cosas, les informo de dónde están los puntos de servicio y les enseño el decálogo de buenas prácticas de la asociación AMMICCA de la que soy miembro. Nuestro futuro depende de que hagamos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien no habrá problemas. Hay gente que confunde a los domingueros con los caravanistas cuando no tenemos nada que ver. ¿Cómo puede ser que los domingueros vayan a la playa o a un área recreativa y monten una fiesta y hasta una boda gitana y que a nosotros que somos un turismo responsable homologado no nos dejen pernoctar?

Cada vez más ayuntamientos plantan cara al caravanismo. Santa Margalida lo ha prohibido en su Costa. ¿Disponen de algún punto de servicio real?

-En Mallorca hay uno en Son Castelló (Palma) y otro en Sineu. En construcción hay uno en Muro.

Muro construye uno, pero ¿limita el aparcamiento en sus playas?

-En realidad solo se nos ha prohibido la entrada en dos calles concretas que eran problemáticas para el paso de vehículos de emergencias y había habido algún susto. Santa Margalida es otra cosa, ha aprobado una limitación de vehículos de la altura y anchura habitual de las caravanas en sus costas. Si multan a un caravanista pero no a una furgoneta de las mismas dimensiones que para a descargar, se podría dar un caso de prevaricación.

¿Es precisa una normativa autonómica?

-La DGT con su última instrucción ha dejado claro que podemos pernoctar en cualquier lugar, siempre que no se despliegue nada y no se entre en el dominio público. A efectos legales somos exactamente igual que cualquier otro vehículo. Turisme hace tiempo que parece que prepara una normativa específica pero no hay nada en claro. El Consell a través del Pla d’Obres i Serveis subvenciona al cien por cien las áreas de servicios de autocaravanas pero ningún ayuntamiento ha presentado proyecto. A lo mejor les interesa más asfaltar una calle que apostar por poner este servicio para el turismo de caravanas. Probablemente por miedo a los asentamientos, pero si está bien regulado, la gente estará en ellos 48 horas y se irá, como ocurre en toda España.

Inca ha anunciado que creará la primera área de caravanas de pago en Mallorca

-Sí. Costará dos euros al día que es lo que cuesta en todos sitios y la gente los pagará sin ningún problema.