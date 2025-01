Poco a poco, los días se van alargando en Mallorca y vamos ganando más minutos de luz. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que «desde el comienzo del invierno, el paado 21 de diciembre, los días han ganado 20 minutos.

No obstante, la meteoróloga ha precisado que «el aumento de minutos de sol no es lineal». De este modo, en el amancer aún no se nota casi nada. De hecho, desde el día 28 de diciembre y hasta 12 de enero el sol sale cada día a la misma hora: exactamente a las 8:10 horas. Desde dicho día lo hace cada jornada un minuto antes.

¿Has notado que los días son más largos? pic.twitter.com/VNlFbtsGmf — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 15, 2025

Sin embargo, cada día de enero anochece un minuto más tarde. De este modo, el día 1 de enero oscureció a las 17:35 horas; el día 2 de enero, a las 17:36 horas; el 3, a las 17:37 horas y así sucesivamente.

La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas explica que «partir del solsticio de invierno, que es cuando empieza la estación, los días se van alargando; pocos minutos en diciembre y 1 diario en los atardeceres de enero».

Guerrero concluye que los días se irán alargando hasta llegar el 20 de marzo, que comienza la primavera, y la duración del día es igual a la de la noche. Posteriormente, el día irá ganando terreno hasta llegar a su duración máxima el día del solsticio de verano, que este año tendrá lugar el 21 de junio.