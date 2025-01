Una llamada de auxilio urgente y sobre todo tierna, basta con ver la carita de Mise, el precioso gatito de tan sólo cuatro meses que, a través de la asociación animalista 'Amics d'en Roc i na Bet', busca hogar de adopción en Mallorca. El animal es parapléjico pero según explican sus rescatistas: «se apaña muy bien con sus patitas de delante, ojalá tenga suerte».

Lo dicen porque Mise lleva varios meses bajo los cuidados de la veterinaria de Porreres, Miquela Cintes, quien lo recibió tras el rescate de una persona anónima que incluso pagó solidariamente sus gastos. «Fue hace más o menos cuatro meses, en la rotonda de entrada al municipio, un coche le debió dar un golpe. Tiene la columna fracturada y por eso no tiene sensibilidad en el tercio posterior», explica la profesional. En este tiempo, no ha tenido suerte con la adopción. Su discapacidad está echando para atrás a muchos de los que se interesan por adoptarle.

Según explica una de las voluntarias, «hay gatos parapléjicos que hay que vaciarles la vejiga cada cierto tiempo pero con él no hay problema, él ya sabe cómo hacer sus necesidades y lleva un pañal, por lo que sólo hay que ocuparse de cambiarlo», aclara. Además, el gatito está vacunado y cuenta con el pertinente microchip.

El bello felino atigrado es «muy cariñoso», tal y como indica su texto de presentación para lograr encontrar un hogar: «busco una familia que no vea mi situación como un obstáculo y que esté dispuesta a darme mucho amor», reza.

Por si surgen dudas sobre sus cuidados, la veterinaria amplia la información al respecto: «sólo necesita que le cambien el pañal, como a cualquier bebé, también un poquito de masaje en la barriga cada día para que tenga facilidad al hacer sus necesidades. Nada que suponga un problema porque como no tiene sensibilidad se deja hacer. Las piernas no necesitan ningún tipo de cura ni nada. Es el gato ideal si no quieres tener arenero», comenta con humor y mucho amor, Miquela.

El gatito es un poco miedoso pero muy agradecido, quizá por su corta edad y sus primeras experiencias, que no parecen haber sido fáciles. Ahora, sólo falta para completar el puzzle y que alguien vea en sus ojos a su compañero de vida. ¡Estamos seguros de que así será! ¡Suerte Mise!

Para más información, puedes escribir a: aarocibet@gmail.com o enviar un WhatsApp al 672 12 41 07.