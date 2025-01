El conseller insular de Benestar Social y presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, se ha comprometido este miércoles a «estudiar fórmulas» que permitan aplicar el plus de residencia e insularidad reclamado por los sindicatos. Una promesa hecha un día antes de la concentración que el STEI y CCOO han organizado este jueves a las 11.30 horas frente a la sede del IMAS de Palma para reclamar este mismo complemento previsto en el convenio colectivo autonómico para el personal de las entidades que trabajan en el sistema de protección de infancia y adolescencia de Mallorca.

Sánchez ha prometido el reconocimiento del plus durante el primer semestre de 2025, así como su aplicación retroactiva con fecha de 1 de enero de 2025. Una promesa que no ha convencido al STEI y CCOO, que mantienen las movilizaciones de este jueves y las del 6 y el 20 de febrero con el mismo propósito. Los sindicatos exigen mayor concreción porque Sánchez solo lo ha dicho de forma verbal y creen que «el borrado no es satisfactorio».

El representante del sector socioeducativo de CCOO, Eduardo Rodríguez, lamentó que estas acciones llegan después de que a lo largo del año hayan mantenido diversas reuniones con el IMAS para abordar este asunto que finalmente no ha llegado a buen puerto. En caso de aplicarse el plus de insularidad, se beneficiarían cerca de 600 trabajadores.

Los sindicatos reclamaron que este complemento, contemplado en los convenios colectivos del sector tanto a nivel estatal como autonómico desde 2012 y 2019, respectivamente, se fije en 91 euros mensuales, que deberían hacerse efectivos desde el 1 de enero de este año y para lo que calculan que el Consell debería desembolsar cerca de un millón de euros.

Los presupuestos de la institución para este año ascienden a 695 millones de euros, de los cuales 391 millones irán destinados a los servicios sociales que gestiona el IMAS, la partida más alta destinada en la historia a esta área. No obstante, el representante del STEI, Tomeu Canals, lamenta que esto no haya servido para que los trabajadores puedan acceder al plus que les garantiza su convenio colectivo. «Los presupuestos expansivos del Consell en materia de servicios sociales no mejoran las condiciones laborales de los servicios concertados. Es así de sencillo », sentenció.

Según Canals, el IMAS dispone actualmente de 80 plazas propias para atender a menores y el resto están concertadas a entidades del tercer sector, donde se encuentran enmarcados la mayor parte de los trabajadores que atienden a los menores.