El grupo parlamentario del PSIB-PSOE ha registrado este lunes la solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que detalle su hoja de ruta para los próximos años y precise con qué partidos pretende pactar medidas que solucionen los problemas de la comunidad autónoma.

El portavoz socialista Iago Negueruela ha criticado este lunes en una rueda de prensa la «gran irresponsabilidad» por parte del Govern balear, al que ha acusado de estar de vacaciones desde mediados de diciembre, con un curso que «no empezará prácticamente hasta febrero», después de las celebraciones de San Sebastià.

«El Govern que dice que se preocupa por la gestión y continua de vacaciones», ha manifestado Negueruela. «Lo lógico sería empezar en enero con toda la maquinaria del Govern en marcha pero, si esto no es así, es porque no hay presupuestos», ha añadido el parlamentario, quien ha recalcado la importancia de que Prohens explique en el primer pleno del año con quién busca la posibilidad de tener leyes y presupuestos.

Davant aquesta situació d'irresponsabilitat d’aquest Govern, demanam la compareixença de Prohens 🤔Amb qui cercarà aprovar lleis i els pressuposts de les Balears? 🤔Amb qui vol pactar mesures en matèria turística? 🤔Com farà política d'habitatge i de salut sense pressuposts? pic.twitter.com/taZNoyrIX7 — PSIB-PSOE (@psibpsoe) January 13, 2025

«¿Con quién quiere pactar las medidas en materai turistica que se pondría en marcha en febrero? al menos habría que traajarlas en enero. con quien hará esto? con quien hará politica de vivienda? como lo hará en materia de salud? listas de espera, saturacion del sistema sanitario, con quien lo hará? Todo esto en una legislatura que ahora mismo no tiene gobernabilidad». Negueruela ha insistido en que Prohens debe explicar su hoja de ruta porque «la pactada con Vox no existe, no hay puntos de acuerdo y por eso debe explicar como asumirá los retos de esta comunidad, porque la gestión de recursos públicos que no se pueden hacer sin presupuestos».

El diputado del PSIB-PSOE ha asegurado estar «sorprendido» por la falta de intención del ejecutivo balear por buscar soluciones a los problemas actuales de gobernabilidad. «Las únicas políticas útiles de esta comunidad se aprobaron con la izquierda», como en materia lingüística y de memoria democrática, ha recordado. También ha denunciado las «grandes operaciones especulativas» en la zona de Nou Llevant de Palma gracias al Ayuntamiento.

«¿Qué joven puede comprar en Nou Llevant que no sea hijo de millonario?», se ha preguntado Negueruela, quien ha incidido en que las políticas de vivienda de Prohens no solucionan los problemas reales y son «un fracaso». Preguntado sobre la negociación de los presupuestos autonómicos para 2025, Negueruela ha afirmado que el vicepresidente, Antoni Costa, está inahibiltado para sentarse a negociar. «Tampoco nos sentamos con él para arreglar sus desastres», ha reiterado. «Está sin presupuestos, no quiere pactar con la izquierda y tiene la ley de memoria en marcha y el decreto ley en marcha para arreglar sus errores. No debería ser vicepresidnete, »qué ha hecho bien en estos dos años?", se ha preguntado sobre el conseller Costa.