Defiende la importancia de educar en nutrición desde la infancia y cree que las escuelas tendrían que incorporar la asignatura de cocina, como inversión en salud. También cree que los nutricionistas merecen un mayor reconocimiento en el sistema sanitario y espera que poco a poco se vaya logrando. Este mes de febrero, además, propone un congreso en Palma centrado en la salud de la mujer y especialmente en la etapa de la menopausia.

¿Qué propone este foro centrado en la salud femenina?

—Principalmente, dotar a las mujeres de herramientas para tener salud no solo en el presente, también en el futuro. Y sobre todo para la tercera etapa de nuestra vida, que muchas veces es cuando más sufrimos. Tenemos un programa variado y unos ponentes de alto nivel que van a abordar diferentes puntos de vista de una forma muy integral. La capacidad digestiva no es solo la digestión de los alimentos, también de las emociones y todo influye en la salud.

Hablenos de los ponentes y del programa previsto.

—El congreso reunirá a ponentes de la talla de Toña Lizaraga, que ha sido médico del Barça y que va a trasladar toda su experiencia desde el mundo del deporte. Antonio Valenzuela, hablará sobre las mitocondrias, que son las generadoras de energía, que van disminuyendo con la edad pero si mantenemos masa muscular pueden incluso aumentar.También hablará sobre el nervio vago, la conexión entre el intestino y el cerebro y su equilibrio, y nos enseñará a estimularlo. La doctora Lola de la Puerta, que es para mí la especialista que más sabe del sistema digestivo, hablará de microbiota y de las funciones que estas bacterias tienen incluso para modular nuestra inmunidad. La psicóloga Ana Merayo, especializada en deporte, nos va a conectar con la mente y las emociones. Y por último, Estrella Alba y yo, aportaremos herramientas sobre nutrición desde el enfoque ayurvédico.

¿En qué consiste este enfoque?

—Mi visión como nutricionista, y después de tantos años de experiencia, está muy focalizada en la medicina Ayurveda, que es la que contempla cuerpo, mente y alma. Por fin hemos visto que esta relación es muy importante y a través del abordaje ayurvédico puedes saber dónde están tus desequilibrios. A partir de ahí, puedes trabajar en un estilo de vida saludable, en la alimentación adecuada, el descanso, la actividad física. Es un enfoque muy personalizado porque cada persona es diferente y necesita cosas diferentes.

¿Se darán las claves para que las asistentes puedan identificar esos desequilibrios y sus necesidades?

—Así es. Se darán las herramientas para que las asistentes puedan ver cómo son y cómo se identifican a nivel físico y mental. Que cada persona pueda hacer un diagnóstico de su situación y ver qué necesita. He trabajado mucho con Nazareth Castellanos, aprendiendo neurociencia, y con ella he entendido la importancia de la auto observación y de la expresión tan simple de ‘darse cuenta’. Darnos cuenta de cómo vamos funcionando para ir buscando nuestro equilibrio. Y aquí está la clave, porque no se trata de dejar de comer una serie de cosas, o dejar de hacer otras, se trata siempre de buscar el equilibrio.

¿Es un congreso específico para mujeres de más de 50?

—No, es un foro abierto a mujeres de todas las edades, también para mujeres jóvenes porque es el momento ideal para empezar a cuidarse, para prevenir y llegar bien a la menopausia. Entender que es una etapa muy bonita, es la etapa de la creatividad, de la introspección , de la sabiduría y de mimarse más que nunca.

Pero es una etapa muy denostada

—Totalmente. Por eso en este foro queremos abordar todos los temas y cambiar esa percepción. Si entendemos que es una de las mejores etapas de la vida la sintomatología característica disminuye y podemos disfrutar de un tiempo maravilloso.

Respecto a la nutrición, despierta cada vez mayor interés. Se habla mucho y parece que todo el mundo tiene la fórmula del éxito

—Esto es positivo en cierto modo y en otro no tanto porque tanta información también genera mucha confusión. Se pierde la auto observación y te vuelves esclavo de las opiniones de los otros sobre suplementos, alimentación... Al final el foco es nuestro sistema digestivo, saber cómo está, si tenemos estreñimiento, diarrea, inflamación. Y esto no viene sólo de la alimentación, también de comer rápido, de cuántas veces comemos al día, con quién comemos. Un buen sistema digestivo tiene una influencia directa en nuestras emociones y nuestra energía vital.

No depende tanto de los gramos de proteína, o de los carbohidratos, o los azúcares que comemos a diario

—Al final más que si comemos proteína o no, creo que se trata de qué estamos comiendo. Si es comida procesada o natural, alimentos frescos y de temporada, comida cocinada... cada vez se cocina menos y los procesados nos quitan la energía.

¿La dieta ideal para la menopausia?

—Desde la visión Ayurveda necesitamos comida caliente, líquido, grasas como aguacate o aceite de oliva. Evitar lo seco, las tostadas e incluso los frutos secos, que aconsejo tomarlos después de estar en remojo o combinarlos con alguna infusión caliente. También es mejor lo cocinado que lo crudo. Recomiendo más proteína vegetal que animal. Cenar temprano. Acostarse antes y descansar, el descanso es fundamental. Si podemos acostarnos a las 10 mucho mejor, porque hay una gran reparación a todos los niveles. La mujer en esta etapa necesita untuosidad, calor, calma, rutina y creatividad.

¿Y los ayunos?

—No a todo el mundo le van bien. Hablaremos de ellos y de cómo modular los picos de glucemia.