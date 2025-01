El portavoz del Govern, vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, ha señalado este viernes que Vox será su primer interlocutor para buscar un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos, alejando de manera clara cualquier posibilidad de entendimiento con la izquierda.

«Los Presupuestos serán azules o no serán», ha dicho Costa de forma rotunda en dos ocasiones después de la reunión del Consell de Govern. El portavoz ha precisado que de la misma manera que dijo que no habría líneas rojas en sus acuerdos con Vox, tampoco los habrá con la izquierda.

«No estamos aquí para aplicar las propuestas de la izquierda que ya fueron rechazadas en las elecciones por una amplia mayoría que aprobó cambio», ha indicado el portavoz, que no sólo ha incluido en esta mayoría (de 34 escaños sobre 59) a los dos diputados que han dejado Vox y al único representante de Formentera, Llorenç Córdoba, con quien, dijo, las relaciones son «cordiales». El PP de Formentera expulsó a Córdoba de la presidencia del Consell de esa Isla.

Costa ha explicado que «primero negociaremos con Vox, lo digo bien claro» y que la razón es sencilla: «Los ciudadanos de Balears votaron cambio». Sobre si ha cambiado algo desde hace una semanas, cuando indicó que Vox no era socio prioritario, el portavoz ha indicado que no, que el Govern no tiene socios prioritarios sino «políticas prioritarias» y que esas son las de centro derecha y no las de la izquierda.

Costa ha comunicado que este sábado se publicará en el BOIB la orden de prórroga de los Presupuestos de 2024 que había firmado el día anterior y que eso no tendrá ninguna trascendencia en las decisiones que ya tiene tomadas el Govern.

Ha añadido que que la orden establece que la prórroga se puede mantener todo el año aunque el objetivo del Ejecutivo es llegar a acuerdos para aprobarlos. Primero llamará a Vox y ha indicado que todo se hará sin prisas y desde el convencimiento de que se llegarán a acuerdos que no afectarán a la política educativa.

«No los aprobaremos a cambio de incendiar las aulas», ha dicho en referencia a lo que hasta ahora ha reclamado el partido de extrema derecha. Sobre los acuerdos a los que el Govern llegó con la izquierda en diciembre ha precisado que eran «puntuales» pero que en Baleares no se aplicarán sus políticas.