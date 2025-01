El conseller Marcial Rodríguez niega las acusaciones y anuncia posibles acciones legales

El conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, niega «rotundamente» todas y cada una de las acusaciones recogidas en la denuncia anónima interna presentada por un grupo de funcionarios del Consell de Mallorca y se plantea emprender acciones legales al respecto.

«Admito que a veces tengo formas vehementes pero es totalmente falso que intentara agredir al jefe del servicio de inspección y que ni tan siquiera le levantara la mano». Rodríguez explica que «entre octubre y noviembre de 2023» tuvo una conversación con dicho funcionario para pedirle unos datos de inspección y «me sorprendió mucho que no los tuviera. Le expliqué cómo los quería y que me los proporcionara mensualmente y desde entonces no he vuelto a hablar con él». Según Rodríguez: «En enero de 2024 y con los datos en la mano, pude descubrir que solo el 70 % de las acciones de inspección eran en establecimientos»

Rodríguez niega tener conocimiento de que hubiera un presunto maltrato psicológico a otros tres funcionarios: «el jefe del servicio de sanciones acabó su comisión de servicios en 2023 y simplemente no se le renovó y el funcionario de ordenación turística era un jefe de servicio que tomaba decisiones jurídicas sin los conocimientos adecuados para hacerlo».

En lo que respecta al jefe de servicios jurídicos de Ordenación Turística y responsable del CBAT, Rodríguez asegura que «hacía informes que no me incluía en los expedientes que yo firmaba, lo que consulté con la Abogacía del Consell. Le dije que yo no debía firmar lo que él me proporcionara sin más, sino lo que yo creyera conveniente, y al día siguiente pidió la baja voluntaria».

Sobre el presunto trato de favor a la familia Monjo por el agroturismo Sa Talaia Blanca, el conseller considera que ya ha dado todas las explicaciones pertinentes: «Para no repetirme, sólo añadiré una cosa más: todo el mundo de mi equipo sabe perfectamente que conmigo nadie va a actuar fuera de la ley». Niega también que maquille datos: «utilizo los que me dan los técnicos del departamento»

Proyecto ambicioso

Rodríguez, ingeniero de formación, atribuye la denuncia a los posibles recelos que haya podido causar en el departamento su anhelo de excelencia en la gestión: «Soy un entrenador nuevo que altera el statu quo de algunos miembros del equipo acostumbrados a otra manera de hacer, seguramente más relajada. Soy exigente conmigo mismo y con mi equipo, porque yo he venido aquí a ganar la Champions».

El conseller remarca que la única persona que ha sustituido es la secretaria técnica. «Fui honesto con ella y le dije que necesitaba a otra persona más capaz de adaptarse a la velocidad que pretendo» y aunque reconoce que deberá gestionar la situación provocada por la denuncia anónima, no renuncia a su proyecto: «tengo claro dónde voy, lo que quiero y qué estructura debe tener una administración pública para gestionar el turismo de Mallorca».