Un grupo de funcionarios y empleados públicos del Consell de Mallorca han remitido una denuncia anónima al Sistema Interno de Información de la institución insular en la que acusan al conseller ejecutivo de Turisme, Marcial Rodríguez, de intentar agredir al jefe del servicio de inspección.

Según la versión reflejada en el escrito, «el conseller llegó un día el Edificio Alba (sede del servicio insular de inspección Turística), como siempre gritando y faltando al respeto al jefe de servicio de inspección. Un día le amenazó que si no le obedecía no le renovaría la comisión de servicios. Luego le levantó la mano para pegarle. Finalmente no le pegó pero le vieron muchos funcionarios. Hay testigos. Lo vio mucha gente». En el documento se detalla que los funcionarios instaron al jefe de inspección a denunciar a Rodríguez «por delitos de coacciones, amenazas e intento de agresión», si bien la presunta victima no lo hizo finalmente «por miedo».

Este «miedo a denunciar» y a «posibles represalias que pueda tomar el conseller» es lo que, según explican los denunciantes en el documento, les ha llevado a utilizar de forma anónima el Sistema Interno de Información, que es el canal que el Consell de Mallorca pone a la disposición de trabajadores y empresas para que puedan denunciar posibles infracciones, conductas indebidas o malas prácticas del Consell Insular o de las entidades dependientes.

Este sistema interno de información tiene una comisión encargada de estudiar las comunicaciones presentadas y adoptar las medidas oportunas, manteniendo siempre abierta una línea de comunicación con los informantes. Las denuncias, según se explica en la web del Consell, son confidenciales y se garantiza totalmente el anonimato.

Los denunciantes, que se identifican como «Funcionarios, empleados, ciudadanos y empresarios indignados», remitieron el pasado 22 de diciembre el mismo escrito al canal de denuncias de la administración de la CAIB, que lo ha reenviado al Consell al considerar que es el órgano competente para resolverla.

Otros casos

En el documento de denuncia se exponen otros tres presuntos casos de maltrato psicológico por parte de sus superiores a tres funcionarios del departamento de Turismo que finalmente optaron por cambiar de área: el jefe de servicio de sanciones, un funcionario del servicio de Ordenación Turística y el jefe de servicios jurídicos de este departamento, responsable también del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), que finalmente dimitió por «maltrato, gritos y falta de respeto por parte de la directora insular, Clara del Moral» la cual, presuntamente, le obligó a redactar «informes irregulares». Según la versión del documento: «Cuando el funcionario pidió hablar con el conseller y explicarle lo de los informes irregulares que le obligaba a hacer la directora, el conseller hizo caso omiso y la directora dijo que era mentira. Pero muchos saben que es verdad».

La denuncia de los funcionarios hace también referencia a un presunto trato de favor hacia la familia Monjo, que explota Sa Talaia Blanca, un agroturismo que ha operado ilegalmente desde 2019 hasta este año. En el documento se detalla una anécdota, según la cual al advertir en su día la funcionaria que inspeccionaba Sa Talaia Blanca que los documentos que le entregaba la gestora del agroturismo eran falsos, la propia gestora llamó directamente a la jefa de servicio de Ordenación Turística del Consell y le pasó el teléfono a la inspectora para que hablaran entre ellas.

La denuncia interna relata que tanto el servicio de ordenación como el de sanciones del departamento insular de Turismo «se saltan el orden cronológico de los expedientes cuando la ley dice que hay que tramitar por orden de antigüedad», y acusa al conseller Marcial Rodríguez de «manipular y maquillar datos».

Los denunciantes aseguran además que «el conseller da datos falsos y es mentira que se hayan reducido las plazas turísticas a 412.000 porque los expedientes no están registrados, hay más de 6.000 expedientes parados (más de los que había cuando él entró) y por eso no se pueden saber qué plazas hay en realidad».

En la denuncia interna se asegura que Rodríguez «ahora quiere hacer PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos) pero no da los datos reales al departamento del PIAT».