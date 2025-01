La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado recientemente seis nuevos radares en las carreteras de Mallorca, una medida que busca incrementar la seguridad vial en puntos concretos de la circulación en la isla.

Según ya informó este periódico, los radares no comenzaron a multar de forma inmediata, estando, por el momento, desactivados. Habitualmente, los dispositivos de este tipo pasan por un periodo de pruebas que permite verificar su correcto funcionamiento antes de que se activen las sanciones. Sin embargo, desde la DGT señalan que podrían empezar a multar en cualquier momento sin necesidad de un aviso.

No obstante, existe un truco muy sencillo y accesible para cualquier ciudadano para saber si ir con vigilancia adicional a la hora de cruzar estos tramos. En este enlace, la DGT lista todos los radares que se encuentran activos en todo el territorio nacional. Mientras no aparezcan en el documento, los nuevos radares no estarán multando, pero el momento en el que aparezcan será el momento de extremar todavía más la vigilancia.

¿Dónde están los nuevos radares?

La DGT ha informado que uno de ellos es un radar fijo y está colocado en la Ma-30, exactamente en el punto kilométrico 1,200; es decir, en el segundo cinturón de Palma. El otro es un radar de tramo, que está instalado en la Ma-13A, entre los puntos kilométricos 10,900 y 12,250, por lo que transcurre por Marratxí.

A estos dos hay que añadir cuatro más, haciendo un total de seis. Tres de ellos son de tramo, los primeros de estas características que se han puesto en la Isla. Uno de ellos se encuentra ubicado en la Ma-3011, entre el punto kilométrico 1,500 – 2,500. Se trata de la carretera que se inicia en Palma y finaliza en Sineu. El otro radar de tramo está en la Ma-6014 entre los puntos kilométricos 1,500 y 2,30; es la carretera que empieza en la Ma-19 a la altura de S’ Arenal. El tercer radar de tramo está en la Ma-15, entre los puntos kilométricos 5,200 y 6,500 es la carretera de Manacor.

A estos tres recientemente colocados hay que añadir un cuarto, que también se ha puesto hace muy poco. Exactamente se encuentra en el punto kilométrico 2,4 de la Vía de Cintura de Palma, justo antes de la salida de Sineu-Manacor, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan.