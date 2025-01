Armengol se compromete a continuar el legado de Antich «por una sociedad mucho más justa»

«Los socialistas de Baleares seremos leales a todo aquello que nos ha enseñado y seguiremos haciendo lo que él quería, que es luchar por una sociedad mucho más justa», ha dicho la secretaria general del PSOE en las islas, Francina Armengol, en la capilla ardiente por el expresidente balear Francesc Antich

Al llegar al Consolat de Mar, que acoge la capilla ardiente de Antich, fallecido a los 66 años, la expresidenta del Govern balear y presidenta del Congreso de los Diputados ha lamentado que, con el fallecimiento de Antich, pierde «un amigo, un referente y un maestro».

La dirigente socialista ha expresado su tristeza por el fallecimiento de «un referente social, político y ético extraordinario de esta comunidad autónoma». «Ha sido y es un gran referente del socialismo de Baleares», ha añadido.

Armengol ha recordado que Antich «vivió su vida para hacer el bien, por el interés general, por la justicia social, por estas islas y por todos sus ciudadanos». «Hoy es un día de esos en los que el corazón esta totalmente destrozado», ha dicho emocionada.

En sus primeras manifestaciones tras el fallecimiento de Francesc Antich, Armengol subrayó en la red social X la condición de referente personal que supone para ella Francesc Antich, calificándolo como «mi maestro, mi amigo y mi faro». La expresidenta del Govern y ex secretaria general del PSIB ha señalado a través de X que «hay momentos en los que las palabras no pueden expresar sentimientos ni dolor. Éste es uno de ellos. Se ha ido uno de los grandes. Para mí mi maestro, mi amigo y mi faro. Xisco Antich es un referente de vida, todo él es una lección de vida y cariño a nuestro país. Mi homenaje será ser siempre leal a lo que me enseñó y seguir luchando por los ideales socialistas que siempre hemos compartido. Te quiero infinitamente, Xisco».