El tiempo en Mallorca para el primer fin de semana de 2025 estará marcado por la estabilidad meteorológica, antes de la llegada del cambio de tiempo que hay a la vista. La delegada y portavoz de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, informa que este viernes, 3 de enero, se esperan intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas experimentarán pocos cambios, por lo que se moverán entre los 16º-18º. El viento será de flojo a moderado del oeste.

La predicción meteorológica de la Aemet para el sábado, 4 de enero, anuncia intervalos de nubes medias y altas, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Las temperaturas serán parecidas y el viento soplará de flojo a moderado de componente oeste.

El tiempo en Mallorca para la Cabalgata de Reyes

El 5 de enero es uno de los más esperados del año porque tiene lugar la Cabalgata de los Reyes Magos. Por tanto, el pronóstico del tiempo para este día tiene especial relevancia. Guerrero tiene buenas noticias, ya que no se esperan precipitaciones, aunque el cielo estará nuboso. Además, avanza que no hará frío, ya que las temperaturas serán más elevadas de lo habitual en esta época del año. En concreto, se estima que las mínimas no bajarán de los 10º-12º en los municipios costeros y de los 6º-8º en los del interior. Esto se debe a que el viento soplará moderado, lo que hará subir los valores térmicos.

Por tanto, sus Majestades podrán recorrer los municipios de Mallorca con tranquilidad, con la salvedad de que hará algo de viento, y repartir todos los regalos. Sin embargo, el día 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes, se espera la llegada de un frente frío, con una vaguada en niveles altos, que provocará lluvias. Guerrero señala que serán débiles o localmente moderadas, pero no serán muy importantes ya que el frente procede de la Península y en estos casos no suelen descargar mucho en la Isla.

En relación a las temperaturas, la delegada y portavoz de la Aemet en Baleares anticipa que no se espera que caigan mucho con la llegada del frente frío, sino que será el martes, día 7 de enero, caundo desciendan más: un par de grados, aproximadamente.