La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha desaprovechado este lunes la oportunidad de mostrarse reivindicativa y a defender «ante el Gobierno de España», «en Europa» y «donde haga falta» los intereses de Baleares. Ha sido durante su mensaje de fin de año que se ha emitido por IB3 Y Fibwi –había sido grabado previamente en Eivissa– y en el que ha aprovechado para hacer balance de su gestión y para apostar por la moderación, el ‘seny’ y la libertad. La presidenta autonómica, incidiendo en la importancia que tiene las reivindicación, afirmó que «nunca nadie nos ha regalado nada».

Prohens se ha referido al año que termina, dijo que ha estado dedicado a «iniciar y afrontar juntos los grandes retos de la esta comunidad», enumeró algunas de las actuaciones que había puesto en marcha su Govern y ha dicho que hay asuntos que van más allá de los partidos políticos y de las legislaturas y que precisan de «espíritu de consenso y entendimiento». Y en este punto enmarca «la transformación del modelo económico a través del pacto por la sostenibilidad» y la firma del pacto de salud para afrontar «las necesidades de nuestra sanidad».

La presidenta balear ha dicho que quedan muchos retos y que «son complejos» y se ha referido a la inmigración –ha coincidido con la llegada de una nueva oleada de pateras– y fue en este punto en el que adoptó un tono más duro con el Gobierno estatal. Le ha pedido expresamente que «no mire a otro lado».

«Ante la crisis migratoria reclamamos al Govern de España que no mire a otro lado y haga un cambio drástico en política migratoria, porque ya no podemos continuar acogiendo en condiciones de dignidad ni podemos permitirnos que nadie más pierda la vida en el mar», dijo.

Este punto le ha servido para incidir en su relación con el Estado; ha recordado que han reclamado las inversiones necesarias del convenio de carreteras para la mejora de la movilidad. Y dijo que «hemos reclamado hasta el final que continuara la gratuidad del transporte público». Es posible que cuando se grabara el mensaje todavía no estuviera claro si la gratuidad se mantenía..

«No me cansaré de decirlo, no queremos ser más que nadie pero no permitiremos ser menos que ninguna otra comunidad», ha dicho.

Violencia machista

Ha habido reconocimientos y muestras de solidaridad. El primero, para las personas afectadas por la DANA del pasado octubre en Valencia, pero también a quienes se desplazaron allí para ayudar a las víctimas.

La presidenta ha recordado a Rosario Díaz, Chari, la mujer asesinada en un caso de violencia machista. «Hay que continuar luchando por todos los medios», ha asegurado.

La presidenta también ha nombrado a quienes este año han sido referente de Baleares en todos los ámbitos, desde el deportivo al cultural y se comprometió a trabajar «por la estabilidad» y a actuar siempre «en cumplimiento de la palabra dada».

Prohens ha indicado que su Govern «no caerá nunca en la autocomplacencia» y que «tratará siempre a los ciudadanos como adultos» poniendo por encima de cualquiera otra cuestión «los intereses de Baleares». Y aludido al papel de la familia, la cultura, las tradiciones y el humanismo cristiano.