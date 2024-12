Su sola presencia llama la atención allá por donde pasa. A simple vista es una furgoneta como cualquier otra de una empresa de reparaciones, mantenimiento y reformas. Pero cuando uno repara en el detalle, resulta inevitable esbozar una sonrisa. Porque bajo el original nombre de 'Marido a domicilio. Un manitas en tu hogar', Santiago de Santa Martina se ha ganado el reconocimiento de los clientes (y clientas) atraídos por ese mensaje, pero especialmente de quienes observan con sorpresa y buen humor el mensaje que reza en su vehículo profesional, que rueda por las calles de Palma, pero también por diferentes pueblos de Mallorca.

Natural de Mendoza (Argentina), pero bisnieto de españoles, Santiago llegó a Mallorca años atrás invitado por un amigo. En España aterrizó de vacaciones en Barcelona y se quedó, pero la Isla le enamoró y aquí decidió instalarse. Maestro mayor de obra en su país natal, ha intentado convalidar sus estudios de delineante y aparejador sin fortuna, aunque sigue formándose permanentemente «para estar al día», explica.

Santiago, señalando el nombre de su empresa, rotulado en su furgoneta. Foto: F.F.

«Ser 'manitas' viene de familia. Mi padre era fontanero-gasista, pero me metí en el tema de electricidad, aunque realmente soy un 'manitas', porque hago de todo en una obra», añade Santiago, quien ofrece servicios de fontanería, electricidad, albañilería, pintura -«lo que menos me gusta (ríe)»-, pladur, destapes, terrazas, reparación de muebles y reparaciones varias que se pueden observar en su llamativa furgoneta. El mejor reclamo.

Ese lema de 'Marido a domicilio. ¡Un manitas en tu hogar!' quiere registrarlo en breve para evitar intrusismo o que le arrebaten su magistral ideal, que causa impacto en la calle. «Hay gente que se para a hacerse fotos con la furgoneta, hombres que me preguntan por qué y les hace gracia...», relata Santiago, a la vez que apunta que el nombre original iba a ser otro muy diferente.

Imagen de la furgoneta de la singular empresa. Foto: F.F.

Historia de la marca

«Tenía que ser 'DSM manitas a domicilio', pero no lo veíamos entendible... Tenía que llegar a todo el mundo, y con un toque de humor, para que la gente se quedara con ese nombre. A mi mujer le dije, 'pongamos Manitas a domicilio'. Y me respondió que había millones por Internet. Después propuse 'Esposo a domicilio', pero era muy serio. Y de ahí pasamos al nombre definitivo: 'Marido a domicilio', claro y directo, sin rodeos», explica Santiago de Santa Martina.

Lleva un año luciendo este eslogan, esta marca, «y al principio no lo pinté por miedo», confiesa. «Pero me junté con una diseñadora y fíjese, ha tenido mucho impacto», dice Santiago, que espera dar el salto a Internet y las redes sociales, dentro de la idea de expansión de su empresa. «Como me dedico a todo, no me da y tendré que delegar el márketing», refiere, «ya que nunca pensé llegar a tanto».

Santiago de Santa Martina, junto a su furgoneta. Foto: F.F.

E intenta «ser discreto, pero no se puede. Incluso hay gente que me conoce sin yo saberlo», apostillando que tuvo que extender el nombre de su empresa o su imagen con la 'coletilla' de «un 'manitas en su hogar', porque lo del marido a secas sonaba un poco mal», explica este emprendedor autónomo que, como muchos de sus otros compañeros, reclama a las autoridades «que tengan más atención hacia nosotros, porque nos cuesta un mundo sacar adelante nuestras empresas y ayudas recibimos pocas. Al contrario, nos toca pagar», comenta, anticipando su idea de ampliar la plantilla y la flota de vehículos para dar más salida al volumen de trabajo que maneja. Todo, por el impacto de una marca que no te deja indiferente: 'Marido a domicilio. Un manitas en tu hogar'.