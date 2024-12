«Necesitamos psicólogos en Baleares, hay meses de espera para conseguir una cita». Javier Torres, decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Baleares, señala que «la pandemia supuso un punto de inflexión, porque en ese momento se empezó a detectar un aumento notable de la problemática psicológica en la ciudadanía».

Torres precisa que «si hablamos del ámbito público podemos acotarlo a unos 3-4 meses de espera para conseguir cita con un psicólogo; pero si nos referemos al privado, el tiempo de espera bajaría a 1-2 meses». En este sentido, señala que «faltan profesionales de la psicología en el sector público sanitario para conseguir llegar a la ratio de profesionales necesario, de tal manera que puedan reducirse las listas de espera. Lo cierto es que cada vez se solicitan más psicólogos en todos los ámbitos (laboral, deportivo, educativo, sanitario, emergencias, servicios sociales, etc.) y no siempre es fácil cubrir todas las demandas».

El decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Baleares argumenta que «hay más demanda de profesionales y eso hace que no sea fácil, a veces, llegar a cubrir determinados puestos de trabajo que en muchos casos requieren de experiencia y especialización».

Listas de espera

Respecto a las posibles soluciones para lograr reducir las listas de espera, Torres resalta que «desde el Colegio Oficial de Psicología de Baleares estamos demandando que aumenten las plazas en el sector público sanitario, tanto en Atención Primaria como en servicios especializados, precisamente para conseguir aminorar las listas de espera». A su modo de ver, «la Administración debe ser sensible a esta demanda, porque como he dicho en otras ocasiones el tratamiento psicológico no es un artículo de lujo ni un capricho de la ciudadanía, sino un derecho de todos».

Preguntado por el perfil de las personas que trabajan en el ámbito de la psicología, Torres responde que «no existe un perfil determinado, ya que hay profesionales de la psicología especializados en materias y áreas determinadas». En relacíón a los sueldos, señala que «las retribuciones económicas son muy variables en función del puesto de trabajo que se desarrolla, especialización, tipo de contrato, entidad contratante, etc. Lo que sí es cierto es que desde el Col·legi Oficial de Psicologia de Baleares se sigue de cerca esta cuestión para que todas las retribuciones se adecuen a la realidad actual, así como al puesto de trabajo y a la especialización».