El conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, acompañado por el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha arremetido este lunes duramente contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «por haber excluido Baleares de la financiación por 752 millones de euros de actuaciones en el ciclo del agua de diversas comunidades autónomas» y por «hablar de una previsión de inversión en las Islas para la segunda fase de la nueva depuradora de Palma, el emisario de la misma y la depuradora de Can Picafort sin que haya nada firmado ni comprometido».

Ante esta situación, el conseller ha anunciado que ha dirigido una petición de reunión urgente a la ministra, Sara Aagesen, «para clarificar las inversiones estatales previstas en el ciclo del agua en Baleares y para que reconsidere la exclusión de las Islas de esos 752 millones, cuando nuestra comunidad está realizando un importante esfuerzo económico en esta materia. Unas buenas infraestructuras en el ciclo del agua son la garantía de gestión sostenible y de calidad de vida y bienestar para los ciudadanos. No conocemos los motivos por los que nos han dejado fuera de esas inversiones».

Sobre el anuncio de una previsión de inversiones en las depuradoras de Palma y Can Picafort por parte del ministerio, Juan Manuel Lafuente ha declarado que «no sabemos si nos encontramos ante una operación de despiste ante la exclusión de Baleares de esos 752 millones. Lo que pedimos es que no nos engañen ni nos tomen el pelo. Y si el ministerio está realmente dispuesto a financiar actuaciones en el ciclo del agua de las Islas, nos gustaría que ese compromiso se plasmase por escrito lo antes posible. De momento, no tenemos ninguna financiación asegurada. Y existen otras actuaciones en las que nos gustaría que el ministerio se implicase. Hasta ahora, lo que siempre se nos dice es que pueden adelantarnos el dinero, pero luego tenemos que devolverlo. Si lo que pretenden es engañarnos, lo denunciaremos públicamente».

El conseller ha recordado que la segunda fase de la nueva depuradora de Palma «es una actuación absolutamente prioritaria para cumplir con la directiva europea de depuración de aguas. Esta infraestructura, junto con su emisario, es clave para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales de la capital y preservar la bahía de Palma».

En cuanto a la depuradora de Can Picafort, Lafuente también la ha definido como «clave para mejorar el tratamiento de aguas residuales en una zona turística y ambientalmente sensible».

Por su parte, Joan Calafat ha destacado que «estos proyectos no sólo tienen un impacto local, pues son estratégicos para los objetivos medioambientales de España. Baleares no puede afrontar en solitario el cumplimiento de la nueva directiva europea de depuración de aguas residuales ni los retos que plantea el cambio climático».