Semana maratoniana para Javier Vich (Palma, 1975), que ha empalmado una tras otra presentaciones, entrevistas y primeras reuniones como nuevo presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). Tiene ahora en las fiestas navideñas un pequeño respiro antes de tomar los mandos de la nave nodriza hotelera ante un año llamado a ser crucial para el sector por cuestiones como el nuevo convenio de hostelería o la reforma del modelo de crecimiento turístico.

En pleno plan de expansión de Summum, ¿por qué se mete usted en este embolado?

Era el momento. Llevaba ya los últimos siete años de vicepresidente y otros tantos presidiendo la Asociación Hotelera de Palma. Era el proceso natural. Y también por responsabilidad con el sector. Es un desafío personal y un compromiso con toda la industria hotelera.

¿Fueron a buscarle?

Sí. Y siempre prensé que lo importante es que fuera una candidatura de consenso.

¿Se lo pensó mucho?

La verdad que sí. Por el proceso de expansión de la empresa y por otros motivos. Tuve que reflexionar y valorarlo, pero cuando tienes tan buenos equipos en un lado y otros, tanto en la FEHM como en Summum, das estos pasos con más firmeza.

María Frontera dijo que deja una FEHM mejor de la que encontró. ¿Qué debe hacer usted para poder decir lo mismo?

El lema de centrados en transformar es lo que va a dirigir a esta nueva junta directiva en los próximos tres años. Y al final creo que cada etapa tiene sus propios retos, no se trata tanto de mejorar la anterior etapa como de enfrentar los desafíos singulares que se presentan en cada momento. Esperamos que dentro de tres años hayamos alcanzado los objetivos que nos hemos puesto ahora.

Uno de esos retos es la saturación, que ha puesto cuestiones como la promoción turística sobre la mesa de debate. Pero usted ya ha recalcado que la promoción es «irrenunciable».

Se han abierto diferentes debates y yo lo que quise dejar claro es que la promoción es y será innegociable. Después podremos hablar de una promoción más segmentada, para otros tipos de mercados, enfocada a que podamos vender un destino de calidad y sostenible... Pero todo eso se tiene que promocionar. Si tú quieres vender que somos un destino de calidad y de turismo responsable tendrás que promocionarlo de esa manera.

El Consell de Mallorca ya ha anunciado que eliminará de su agenda las ferias y eventos promocionales más prescindibles.

Sí, pero entendiendo que la promoción como destino de calidad tiene que seguir.

Dijo en su discurso de investidura que «morir de éxito no es una opción». ¿Qué sería morir de éxito para Baleares?

Morir de éxito es la inacción, la desidia y no afinar la colaboración público-privada. Con esto me refiero, por ejemplo, a la necesidad de dar salida a la oferta obsoleta o prohibir la actividad económica en los pisos plurifamiliares, la cual, sumada a la oferta ilegal, ha provocado un exceso de oferta.

¿Cómo reequilibramos la demanda turística con las necesidades de los residentes?

Nuestra prioridad es trabajar junto a las administraciones y la sociedad para encontrar un reequilibrio justo. Hay que resolver problemas como el acceso a la vivienda, especialmente limitando el uso turístico de inmuebles residenciales que no han sido concebidos para esta actividad. Además, debemos desestacionalizar el turismo para distribuir mejor los flujos a lo largo del año y reducir la presión en los picos de temporada. Apostamos por políticas responsables y valientes con diálogo constante y buscando consenso entre todas las partes.

El pulso con el alquiler turístico va a seguir, por tanto, por una doble vía: plurifamiliares y oferta ilegal.

Con la oferta ilegal hay que ir a degüello, por supuesto. Y en la cuestión de las plurifamiliares la posición de la FEHM es clara: no se puede tener una actividad turística en edificios que no habían sido concebidos para eso.

Ya lanzó a las autoridades presentes en su acto de presentación un mensaje de rechazo a las injerencias en la actividad hotelera. ¿Qué nivel de «intervencionismo regulatorio» no tolerarían?

Cualquier intervencionismo que nos reste competitividad.

¿Por ejemplo?

La Administración tiene que regular, pero no a favor nuestro, sino con sentido común por el interés general, aunque siempre teniendo en cuenta la industria que tenemos en Balears. Abogamos también por una simplificación de trámites administrativos, regulaciones claras y estables que ofrezcan seguridad jurídica a las empresas y colaboración público-privada para dinamizar la inversión y modernizar las zonas maduras. El intervencionismo que no queremos es el que se utiliza para dividir a turistas y residentes, todos somos usuarios. Sin empresas competitivas no hay riqueza ni empleo. Y hablo de regulaciones no solo a nivel autonómico, sino a nivel estatal y europeo.

El Fòrum per la Societat Civil afirma que los hoteleros han cambiado su percepción en torno a la saturación y son conscientes del descontento ciudadano. ¿Han encontrado puntos de contacto en sus conversaciones?

Lo hemos hecho. Estamos de acuerdo en los efectos nocivos del alquiler vacacional en plurifamiliares y en que hay que destinar hoteles obsoletos a vivienda. También en que debe haber equilibrio y comodidad para el residente: el turismo ha de estar insertado en la sociedad y lógicamente dar respuesta a las necesidades de la población local.

También va a empezar a participar personalmente en la Mesa del Pacto per la Sostenibilitat del Govern. ¿Tiene fe en el proyecto?

Plena confianza en este proyecto y vamos a brindarle todo nuestro apoyo y colaboración. Consideramos que es un acierto por parte del Govern. Hay críticas, pero a lo mejor es porque un trabajo de debate como este lleva sus tiempos.

Otro morlaco que deberá torear es la negociación del nuevo convenio de hostelería. Los sindicatos van a fundamentar parte de sus reivindicaciones en las tres temporadas de máximos que ha engarzado Baleares. ¿Cómo lo van a afrontar?

Nuestra prioridad es mantener el buen convenio de referencia que hemos construido con los años y garantizar la estabilidad laboral, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, impulsar la formación continua y la cualificación profesional -especialmente para atraer a los jóvenes al sector- y mejorar también salud laboral y productividad. Empresas y trabajadores somos interdependientes. Estoy seguro de que lograremos un acuerdo que fortalecerá al sector como motor de prosperidad para las Islas.

Los sindicatos irán con el cuchillo entre los dientes ¿Usted también?

Por el momento, nos hemos reunido con UGT y CCOO esta misma semana como toma de contacto y de cara a las negociaciones del año que viene por el convenio de hostelería. Es significativo que la primera reunión que he tenido como presidente ha sido con los sindicatos y eso ya es una declaración de intenciones y una prueba de voluntad dialogante. Esperamos poder transmitir más detalles a partir de enero o febrero.