El Cercle d’Economia de Mallorca ha celebrado este jueves su III Encuentro Balear de Inteligencia Artificial (IA) e Innovación, con una serie de mesas redondas y un almuerzo-coloquio.

La jornada, moderada por Pablo Cebrià, ha sido presentada por Josep Maria Vicens, presidente del Cercle, y Josep Novas, coordinador de la Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació de la entidad.

Vicens ha destacado «la importancia de dar voz a personas que pueden ayudarnos a tener una mejor perspectiva en tiempos de incertidumbre y a decidir qué cambios debemos seguir ante los peligros y las oportunidades que nos ofrece la tecnología».

Novas ha reincidido «en las incertidumbres que se abren, pero hay que aceptar los retos y los desafíos, como por ejemplo que 30.000 puestos de trabajo del sector turístico balear puedan ser sustituidos por robots hasta 2050. El reto para toda la sociedad es la combinación de ética, sostenibilidad y empleo». Novas ha lamentado que «la Administración no está respondiendo a esos desafíos, con estrategias sin desarrollar, una Llei de la Ciència sin reglamento ni aplicación, y un apagón informativo respecto al Districte d’Innovació de Palma».

La primera mesa redonda, moderada por el periodista Javier Mato, ha tratado los impactos y oportunidades en tecnología, economía, empleo y talento. Han participado Llorenç Valverde, director del Institut d’Investigació en IA, de la UIB; y Maria del Mar Crespí, profesora de Dret del Treball, también en la UIB.

Valverde y Crespí han coincidido en que «la IA y los robots sustituirán roles y funciones, no a las personas». Para el primero, «no evitaremos la IA como no evitamos Internet. La cuestión es saber qué queremos automatizar con la IA, cómo hacerlo, qué beneficios podemos obtener y qué podemos perder. Aunque se incorporen 30.000 robots, va a hacer falta el talento para gestionarlos y mantenerlos, y sería interesante que fuéramos capaces de montarlos y programarlos aquí, no fuera».

Crespí ha explicado que «la digitalización ha eliminado puestos de trabajo en los bancos o las agencias de viaje, pero, para las empresas en general, es una ventaja, permite crecer y ser más competitivo». En este sentido, la profesora de la UIB señaló que «las previsiones catastróficas respecto al empleo no se están cumpliendo. La mejora de la productividad no se deriva de despedir trabajadores, que siempre es un indicador de que una empresa no funciona».

Valverde ha apelado a «la empatía humana como factor que no pueden aportar los robots» y Crespí ha indicado que «con la tecnología, no se trata de trabajar a tope o dejar de trabajar, sino de situaciones intermedias que puedan sostener el sistema».