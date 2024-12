El antropólogo e historiador Francisco Gil White ha pronunciado esta tarde una conferencia en Ca n'Oleo titulada «¿Y si Israel ganara la guerra?», en la que ha defendido una premisa: «Israel debe liberar Gaza, El Líbano, Siria e Irán» si quiere afianzar una paz duradera en Oriente Medio. En el exterior, en la calle Palau Reial, se han concentrado cerca de medio centenar de manifestantes pro palestinos, que han tachado de «sionista» al conferenciante.

Como ya pasó hace unos meses en la biblioteca de Cort, la intervención de Gil White ha llegado precedida por la polémica. En la fachada de Ca n'Oleo habían pintado con spray de «Arruix sionistes!», y la Policía Nacional, con una docena de agentes, ha controlado que la protesta fuera pacífica.

José María Molina, presidente de la comunidad judía de Mallorca, y la historiadora Laura Miró, han presentado a Gil White, y han criticado la postura de la UIB contra la charla en aquel edificio histórico. El invitado ha comenzado repasando la historia reciente de Gaza, desde que en 2005 Ariel Sharon, el ex primer ministro israelí, «entregó la franja a la Autoridad Palestina».

Medio centenar de manifestantes pro palestinos se concentraron frente a Ca n' Oleo.

Según su relato, a partir de la llegada al poder de Hamás se inició un proceso para convertir todas las infraestructuras de Gaza en «infraestructura terrorista, con una inmensa red de túneles que empezaron a construir». En este sentido, ha añadido que «los hospitales, guarderías e incluso dunas» están integrados en esta red terrorista, diseñada para matar judíos.

Por este motivo, ha apuntado que para ganar en Gaza es imprescindible «controlar sus fronteras», y que no pase como hasta ahora que los milicianos palestinos habían creado una vasta red de túneles con Egipto y recibían armas desde el otro lado. «Pero con esto no basta, también Israel debe controlar todas las instituciones de Gaza», ha señalado el historiador: «Para que los terroristas no vuelvan a envenenar la mente de los menores y de la población civil, como han hecho hasta ahora».

La siguiente parte de la conferencia se ha centrado en El Líbano, que en opinión de Gil White «debe ser conquistado», para poder ser liberado del yugo de Hezbolá, la organización terrorista hermanada con Hamás. «Hay 400.000 judíos que han tenido que dejar sus casas en el Norte por los ataques continuos, desde hace años, de estos terroristas», ha denunciado, al tiempo que opinaba que Israel tiene un poderío militar suficiente para aplastar a Hamás y Hezbolá al mismo tiempo.

Pintadas contra los sionistas en la fachada del histórico edificio.

Por último, ha aludido a la caída del régimen de Bashar al Asad, en Siria, y ha opinado que es un momento histórico para aliarse con los kurdos, a los que ha defendido por su compromiso con los derechos humanos y las minorías de la zona. Ha alertado, con todo, de que pueden ser derrotados de forma inminente por la pinza formada por Turquía y los yihadistas si no reciben ayuda occidental urgente.

Para acabar, Gil White ha abordado la crisis de Israel con Irán, su verdadero enemigo regional, y ha recordado que la fuerza aérea de Netanyahu destruyó recientemente todas las defensas antiaéreas de los Ayatolás, por lo que «falta por destruir la infraestructura nuclear y petrolera de Irán». También se mostró partidario de «liberar» aquel país, para que colapse el régimen.