La resolución detalla irregularidades constantes en la empresa: la descongelación de carne en agua caliente, la compra de alimentos al borde de la caducidad para luego congelarlos, cambios en las fechas de etiquetas sobre la caducidad, carne que hacía cuatro años que estaba fuera de periodo de consumo o elaboraciones para las que no tenían permiso. Las magistradas descartan cualquier validez del testimonio del único inspector que apoyaba a Vicente, del que aprecian un «interés evidente» en la causa.

También descartan el argumento de la defensa de que Vicente estaba en un error y que desconocía la normativa: «Basta con no cumplir la normativa, basta con no tener un protocolo de actuación aprobado por la Administración y que no seguir dichas prácticas haya podido poner en peligro la salud de decenas o de cientos de personas, basta con vender como fresco un producto descongelado para intentar alargar su vida útil, basta con ‘saltarse a la torera’ las prohibiciones impuestas como la de la descongelación, y seguir haciéndolo, basta con tener miles de kilos de producto animal caducado sin destruir, dentro de un congelador, basta con no respetar la cadena de frío y no tener registros de temperatura. Basta».