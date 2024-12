«Si están tan convencidos de que estos presupuestos no se podrán sacar adelante en un porcentaje similar al de los últimos años, presentaré mi dimisión; de lo contrario, les pido que dimitan ustedes como portavoces». Este es el desafío que el conseller insular d’Hisenda, Rafel Bosch, ha lanzado este miércoles a la oposición, especialmente al PSIB y Més, porque en el pleno en el cual se han aprobado las cuentas insulares han criticado la ausencia de un informe técnico que analice el impacto que puede tener la prórroga de los presupuestos del Govern. La izquierda pone en duda que la viabilidad de las cuentas insulares.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, considera que la situación del Govern tendría que haber implicado una actualización del presupuesto insular al existir una incertidumbre política. «¿Por qué no han actualizado un informe? ¿Le da miedo de que no se lo firmen? Si no lo hace es porque algo le preocupa», le ha dicho a Bosch. También ha insistido en que «hay una clara insuficiencia de crédito» para atender a los menores migrantes no acompañados. «Pactar con la extrema derecha provoca esta involución; Galmés, no espere a que Vox pulse el botón como han hecho en el Parlament», ha concluido.

«Somos conscientes de que no hay presupuesto autonómico. Tanto, que estudiamos en qué nos podía afectar. Lo primero que queremos dejar claro es nuestro absoluto apoyo de los técnicos», ha respondido Bosch, insistiendo en que «nadie que necesite atención del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) se quedará sin apoyo porque es nuestra obligación legal». El presidente insular, Llorenç Galmés, ha reiterado que «no está comprometida la inversión de ingresos por parte del Govern» a pesar de la prórroga. «Quieren hacer creer una mentira, y ante el reto del conseller, han agachado la cabeza», ha añadido.

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha valorado positivamente la aprobación de los segundos presupuestos con sus socios del PP. Sin embargo, ha lanzado una advertencia a Galmés: «Las políticas de Vox también se deben evidenciar en el Consell y por eso gobernamos con el PP. De ahí que haya unas líneas rojas que el PP no transgreda para complacernos y por eso apoyaremos estos presupuestos».