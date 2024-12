La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido sin titubeos el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox al inicio de la legislatura en Baleares, a pesar de las dos rupturas acontecidas en julio y recientemente con los presupuestos para 2025. «No me arrepiento de ninguna manera», ha subrayado en una entrevista en IB3 Televisió.

Prohens ha asegurado que «el ruido parlamentario, que no siempre puedo evitar, no está afectando para nada a la gestión y la estabilidad de las instituciones». Tras la ruptura con Vox, la presidenta ha anunciado que «se tendrán que iniciar otras conversaciones para todas las leyes que están en tramitación».

En otro orden de cosas, la líder del PP balear ha reclamado al Gobierno central que apruebe y anuncie «cuanto antes» el mantenimiento de la gratuidad del transporte público en Baleares para 2025. Ha criticado que, «a punto de acabar diciembre», no se sepa nada al respecto, mientras el Consejo de Ministros aprobó este martes «casi 400 millones» para cercanías en Cataluña.

En vista de «todos estos compromisos que se están haciendo en cercanías con Cataluña y en trenes de alta velocidad al resto de España o autopistas», Prohens ha exigido también al Gobierno un convenio ferroviario y otro para carreteras para Baleares.

Un «grito de auxilio» por la inmigración en Baleares

Marga Prohens ha repetido el «grito de auxilio» en materia de inmigración, tras la patera que ha llegado este fin de semana a las costas baleares con migrantes fallecidos a bordo. Ha advertido de que «las mafias provocan muertes en esta ruta entre Argelia y Baleares».

«No nos pueden dejar solos en la frontera sur de Europa y no se pueden desentender de una competencia suya como es la inmigración», ha enfatizado la presidenta balear. Ha destacado que si en 2016 llegaron 22 personas en pateras a las costas de Baleares, en 2024 la cifra se acerca ya a las 6.000, de las que 400 son menores no acompañados, «el doble que el año pasado».

