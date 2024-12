PP y Vox se han vuelto a enzarzar este martes en el pleno del Parlament y las continuas discrepancias entre ambos han vuelto a protagonizar la sesión. «Ustedes han roto los acuerdos políticos con el PP hasta tres veces», ha reprochado la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Vox. La portavoz del partido de ultraderecha, Manuela Cañadas, previamente había acusado a los populares de engañarles tras dos meses de negociaciones. Además, ha asegurado que la agenda política de Prohens «la dirigen la OCB y el PSOE».

En medio de este clima de máxima tensión, la portavoz parlamentaria de Vox ha asegurado que el PP tiene «dos salidas: o pactar dos años con los enemigos de Baleares y del resto de España -en alusión a los partidos de izquierda- o convocar elecciones». En este sentido, ha advertido que Vox «no va a ceder ni un punto» de su programa electoral para que el PP «se aferre a un sillón por intereses personales o partidistas».

Cabe recordar que el pleno del Parlament aprobará este martes dos decretos ley con el aval de la izquierda –en uno votará a favor y en el otro se abstendrá– para corregir las enmiendas de Vox aprobadas por un error de PP, que eliminan el catalán de la educación y la función pública; al tiempo que permiten construir en zonas protegidas, entre otras medidas. Cañadas ha manifestado que el PP «se tira en brazos de la izquierda y la izquierda ultranacionalista».

Además, Cañadas ha negado que las enmiendas de Vox eliminen el catalán de las aulas, sino que ha insistido que ponen a ambas lenguas en igualdad de condiciones. La presidenta del Govern le ha espetado que «puedo aceptar críticas, pero no le aceptaré mentiras».

Pleno de máxima tensión

La tensión entre PP y Vox ha sido palpable durante toda la sesión plenaria y los partidos de la izquierda han logrado ponerlo de manifiesto en numerosas preguntas. Por citar un ejemplo, a una pregunta sobre la instabilidad de la legislatura formulada por la socialista Mercedes Garrido, el portavoz del Govern, Toni Costa, ha respondido con ataques a Vox. «Lamentablemente, quien no ha aportado estabilidad es Vox, que ha preferido ser un agente desestabilizador y no un socio para llevar a cabo el cambio». Además, ha recriminado que «las decisiones de Vox no se toman aquí, sino en la calle Bambú (sede de Vox en Madrid)».

En este sentido, el portavoz del Govern ha recriminado que «Vox ha aprovechado un error humano para hacer chantaje». Además, ha avanzado que «este Govern seguirá haciendo lo que hasta ahora: hablar con todos, pero siempre con la base de nuestro programa». Por último, ha apuntado que «la ciudadanía dijo no a las políticas de izquierda y no volverán».

La socialista Mercedes Garrido ha afeado que se renuncia por primera vez a los presupuestos en 42 años de autonomía. Sin embargo, Costa le ha recordado que un año Francesc Antich no llegó ni a presentarlos. Garrido ha insistido en que «la inestabilidad» del PP y Vox a nivel autonómico, se traslada a otros ayuntamientos como Palma. Además, ha destacado que «en el Consell de Mallorca el presidente ejecuta políticas de Vox para que no se le contagie lo que está pasando en el Consolat». A su modo de ver, «este juego de Pimpinela entre PP y Vox lo único que genera es inestabilidad».

«Somos un Govern en solitario, en minoría»

Por su parte, Prohens ha explicado que «somos un Govern en solitario, en minoría», en respuesta a una pregunta del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, sobre si estamos en una nueva etapa en relación a la ruptura del PP y Vox. La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que no aceptarán chantajes. Apesteguia le ha pedido a Prohens que no se acuerde de la bancada de la izquierda sólo cuando los necesita y ha asegurado que ellos no le hacen chantaje.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negeruela, también ha criticado que este Govern no tenga presupuestos. La presidenta del Govern ha admitido que no pueden aprobar las cuentas de la CAIB para 2025, pero ha destacado que su equipo tiene principios, el tiempo que ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tiene principios ni presupuestos.

Prohens ha acusado a Negueruela de «querer imponer unas políticas que han fracasado», y ha asegurado que las Islas estaban peor en muchos aspectos, como la libertad. Además, ha insistido en que buscará apoyos puntuales, pero ha avisado que «no aceptaré chantajes ni de un lado ni de otro», en alusión a la izquierda y a Vox.