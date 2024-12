La crisis entre PP y Vox se agrava y este martes el portavoz del Govern, Toni Costa, ha acusado a Vox de «ser un agente desestabilizador». El popular ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido, sobre la estabilidad de las Islas.

Costa ha asegurado que, «lamentablemente, quien no ha aportado estabilidad es Vox, que ha preferido ser un agente desestabilizador y no un socio para llevar a cabo el cambio». Además, ha recriminado que «las decisiones de Vox no se toman aquí, sino en la calle Bambú (sede de Vox en Madrid)».

En este sentido, el portavoz del Govern ha recriminado que «Vox ha aprovechado un error humano para hacer chantaje». Además, ha asegurado que «este Govern seguirá haciendo lo que hasta ahora: hablar con todos, pero siempre con la base de nuestro programa». Por último, ha apuntado que «la ciudadanía dijo no a las políticas de izquierda y no volverán».

La socialista Mercedes Garrido ha asegurado que se renuncia por primera vez a los presupuestos en 42 años de autonomía. Sin embargo, Costa le ha recordado que un año Francesc Antich no llegó ni a presentarlos.

Garrido ha insistido en que «la inestabilidad» del PP y Vox a nivel autonómico, se traslada a otros ayuntamientos como Palma. Además, ha destacado que «en el Consell de Mallorca el presidente ejecuta políticas de Vox para que no se le contagie lo que está pasando en el Consolat». A su modo de ver, «este juego de Pimpinela entre PP y Vox lo único que genera es inestabilidad».

«Somos un Govern en solitario, en minoría»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que «somos un Govern en solitario, en minoría», en respuesta a una pregunta del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, sobre si estamos en una nueva etapa en relación a la ruptura del PP y Vox. La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que no aceptarán chantajes.

Apesteguía le ha pedido a Prohens que no se acuerde de la bancada de la izquierda sólo cuando los necesita y ha asegurado que ellos no le hacen chantaje.