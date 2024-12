Javier Vich se ha presentado este lunes por la tarde como nuevo presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), comprometiéndose a capitanear la transformación que debe abordar el sector en los próximos años. El nuevo portavoz de la patronal hotelera coge el testigo de una María Frontera que deja el cargo tras siete años -dos legislaturas- al frente de la entidad y que este lunes no pudo reprimir las lágrimas en su despedida, en un acto celebrado en el Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa que contó con más de 200 asistentes.

Vich señaló que asume la presidencia de la FEHM como «un desafío personal y un compromiso con toda la industria hotelera» y con el objetivo de «seguir contribuyendo a forjar la imagen de Menorca como destino puntero». Entre las claves del discurso del nuevo presidente destacan muchas de las líneas maestras en las que el sector ha venido insistiendo en los últimos años. A saber: la apuesta por la inversión en formación de personal, la lucha contra el intervencionismo regulatorio y el reajuste de un modelo de crecimiento que ha empezado a evidenciar con más vehemencia que nunca antes su incompatibilidad con el bienestar de los residentes.

«Las tensiones globales entre residentes y turistas señalan la conveniencia de reequilibrar las necesidades de la comunidades locales con las demandas del sector turístico (...) Hay que apostar por un modelo regenerativo, porque morir de éxito no es una opción», manifestó Vich al tiempo que se dirigía a los responsables políticos presentes para subrayar que esa tarea «requiere políticas pausadas y responsables».

Asimismo, recalcó que en ese proceso de transformación no hay cabida para la renuncia a la promoción turística, aunque en el contexto actual esta debe enfocarse sobre la calidad y no sobre el volumen. «La promoción es irrenunciable y no debe cuestionarse bajo ningún concepto».

Por su parte, Frontera, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido a lo largo de estos años, especialmente en «momentos complicados» como la quiebra de Thomas Cook o la crisis sanitaria desatada por la COVID. «Ahora toca seguir dando respuesta a las necesidades reales», señaló Frontera para referirse a la cuestión de la movilidad, uno de los caballos de batalla que ha enunciado siempre como clave contra la saturación. Frontera, que recibió la insignia de oro de la FEHM, comenzó su intervención con un recuerdo al recientemente fallecido Gabriel Escarrer Julià, fundador de Meliá, por el que se guardó un minuto de silencio.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, fue la responsable de cerrar el acto con una abierta reivindicación del sector hotelero y de la industria turística. También se refirió al concepto de transformación advirtiendo que nada de lo que salga del Pacto por la Sostenibilidad implicará reorientaciones radicales. «No hablamos de cambiar, sino de transformar: no se trata de hacer experimentos con aquello que funciona y da de comer a nuestra comunidad».