Los trabajadores del transporte sanitario urgente y no urgente, de la central de emergencias y de la central de gestión del transporte programado han iniciado este viernes las movilizaciones anunciadas ante la decisión del IB-Salut de reclasificar a la plantilla del transporte programado como «no sanitarios» y a los gestores de la central de gestión de emergencias como «auxiliares de recepción».

Concentrados ante las puertas de las oficinas de IB-Salut han recordado que esta es la primera acción de protesta y que de no llegarse a un acuerdo convocarán huelga indefinida a partir del próximo 23 de diciembre.

«Nos quieren equiparar a trabajadores del taxi alegando que transportamos personas o cosas, no pacientes, porque no reciben tratamiento dentro de la ambulancia. Pero se nos exige un título en emergencia sanitaria, estamos bajo normativa de Sanidad y llevamos un vehículo que está considerado como transporte sanitario», denuncia Javier Marín, representante del colectivo en UGT.

Marín ha explicado que se les ha convocado a una reunión este mismo día para evitar la concentración «pero llegan tarde y han perdido un tiempo excelente durante toda la semana», lamenta.

Por su parte, Bartolomé Nadal, representante de ambulancias de CCOO ha coincidido en denunciar que «llegan tarde» y califica de «barbaridad» el no considerar al personal de ambulancias como personal sanitario. «Haberse sacado un título para luego no respetarlo es un despropósito. No vamos a parar hasta que queden claras las clasificaciones del personal, de ahí no nos vamos a mover, es lo que nos pide toda la afiliación y toda la plantilla», expresa.

Nadal recuerda además que todo el personal apoya las demandas de los trabajadores afectados «Aquí estamos todos los servicios representados, el personal del transporte sanitario urgente, del transporte programado, de la central de urgencias y de la central del transporte no urgente».

En la misma línea se expresa Alejandro Juan, responsable de acción sindical de USAE Balears, que aclara que durante la reunión celebrada con los representantes de IB-Salut han planteado iniciar una base de negociación «pero hoy ya era tarde, esperamos que la semana que viene podamos hablar de un inicio de acuerdo que nos asegure que vamos a mantener el reconocimiento profesional que nos quieren quitar, porque de lo contrario seguiremos con las movilizaciones previstas», señala.

Asimismo ha denunciado que se les ha impedido cortar la calle para expresar sus reivindicaciones «la petición a delegación de gobierno estaba hecha pero aquí no ha aparecido la policía local y la calle no se ha podido cortar».

IB-Salut alega que carecen de certificado de profesionalidad

Desde IB-Salut explican que «el personal laboral de GSAIB perteneciente a la categoría Técnico de Transporte Sanitario no puede ser considerado como personal sanitario ya que se requiere para su acceso un certificado de profesionalidad». Alegan que el técnico de transporte sanitario no es una profesión que aparezca catalogada dentro del grupo de las profesiones del área sanitaria de Formación Profesional.

Asimismo, inciden en que «GSAIB ha expresado su voluntad de continuar las conversaciones con el Comité de Empresa para llegar a una solución dentro de los parámetros fijados por la ley».

Cabe recordar que el comité de empresa de GSAIB, formado por los sindicatos CCOO, UGT, USAE y FS-TES, anunció hace unos días el inicio de estas movilizaciones, una huelga parcial para el viernes 20 y la huelga indefinida a partir del día 23. Denuncian la «falta de diálogo, dejadez, desidia, pasividad y desfachatez» que soportan los trabajadores por parte de la dirección de la empresa y la «poca implicación por parte del IB-Salut», como responsable directo de dicha empresa pública, que cuenta con más de 900 trabajadores.