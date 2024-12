El primer campo de golf de España se creó en el año 1891 en la finca de Lomo del Polvo en Gran Canaria. Fue 70 años antes de que Juan March comprara unos terrenos en Son Vida y encargara al arquitecto Fred Hawtree el diseño del que la mayoría de los expertos y aficionados a este deporte siguen considerando hoy el primer campo de golf de Mallorca y el segundo que abrió sus puertas en España, el Golf Son Vida.

No es de extrañar que su apertura en el año 1964 fuera todo un acontecimiento social, al que asistieron personalidades como el príncipe Rainiero de Mónaco o el mítico golfista Gary Player. Hasta el icónico Sean Connery ‘con licencia para matar’ estuvo en una apertura que saltó a las revistas nacionales e internacionales de sociedad dando por cierto un dato que no o era. El primer golf de Mallorca y segundo de España se había inaugurado treinta años antes en Alcúdia. Con el golpe militar de 1936 el ejército confiscó los terrenos a sus propietarios y lo utilizó como un aeródromo militar estratégico obligando a echar el cierre.

Pere Mas i Reus, Gual de Torrrella, y Jaime Ensenyat fueron sus impulsores. La propiedad no puso recuperar la titularidad de la finca hasta los años cincuenta, una vez acabada la contienda.Cuando lo hiz, ya estaba al borde de la ruina, sin posibilidades de invertir en aquél proyecto pionero que fue muy avanzado a su tiempo.

El periodista de origen alemán Alexander Separgasorian, actual director del Mallorca Magazin, rescató la verdadera historia del primer golf mallorquín del olvido y la publicó formalmente en el año 2008, en las VI Jornadas d’Estudis Locals d’Alcúdia. Coleccionista de postales turísticas, Separgasorian recuperó postales, imágenes y folletos que ayudan a dibujar aquél campo de golf al que llegaban los primeros turistas ingleses en hidroavión.

Lo sorprendente es que más de una década después de que el Separgasorian publicara su investigación, el campo de golf de Son Vida sigue siendo el ‘pionero’ del golf de Mallorca, en las publicaciones especializadas, e incluso la Real Federación Española de Golf da por válida la falsa historia en su web.

«Es curioso, sí. Mi abuelo Pere Mas i Reus, su cuñado y un socio, compraron toda esta zona de Alcúdia y decidieron hacer el primer campo de golf de Mallorca que abrió el 15 de junio de 1934. Entonces no había ninguno en Baleares», explica Carlos Benito, nieto de Pere Mas i Reus.

Aunque no está claro cómo se les ocurrió emprender aquél negocio Benito cree que «la idea pudo venir del Hotel Formentor. Pensaron que con su inauguración en 1929 llegaría mucha gente con dinero». Fuera esta o no la causa lo cierto es que aquellos emprendedores no iban desencaminados. «Traían a los turistas en hidroavión, no sabemos desde dónde, pero sí que la mayoría eran británicos.

Empezaron con nueve hoyos pero llegaron a tener trece. Lamentablemente cerró en el año 1937. Se abandonó el proyecto porque nos confiscaron los terrenos y nos los devolvieron en el año 1951 cuando mi abuelo estaba prácticamente arruinado. Sí que reabrieron el Hotel Golf que estuvo funcionando hasta finales de los años ochenta», concluye.

El primer campo de golf de Mallorca estaba situado en la zona del Lago Menor de Alcúdia. Alexander Sepasgosarian lo ubica de forma muy precisa en «unos terrenos situados entre la avenida Tucàn, la carretera de Artà, la avenida de Pere Mas i Reus y el Camí del Puig de Xavons. El proyecto de urbanización preveía la construcción de un hotel (el mismo del que habla el nieto del uno de los impulsores), el campo de golf y varias viviendas residenciales.