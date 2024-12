La inesperada muerte del escritor Guillem Frontera ha marcado, como no podía ser de otro modo, la presentación del libro Parlant com tu. Del Diari de Balears al dBalears, de la periodista Aina Ginard. El lema del primer diario de Mallorca escrito en catalán («parlam com tu») fue, precisamente, idea del intelectual fallecido, como ha recordado este martes el que fuera director del medio, Miquel Serra, tras el minuto de silencio que se le ha rendido en Can Alcover. «Fue una persona muy importante para arrancar el proyecto», ha señalado el ahora editor de Ultima Hora.

«Aina ha hecho un libro aséptico, con distancia periodística y sin florituras», ha dicho Serra, que ha confesado que el hecho de tener que ponerse al frente de la cabecera le asustó porque no estaba habituado a usar de forma escrita su lengua materna. «Luego comprobamos que todo funcionó perfectamente», ha asegurado, reivindicando especialmente la calidad e innovación del diseño, que le valió varios premios europeos, y que mejoró todavía más tras el rediseño «explosivo» de 2008, que continuó Daniela Pagliarulo. «El diario competía en los kioskos contra Diario de Mallorca, Ultima Hora y El Mundo, no fue algo menor, y encima en catalán», ha defendido la autora del libro editado por Lleonard Muntaner Editor. Algunos extrabajadores presentes recordaron que incluso Ultima Hora, de la misma empresa, el Grup Serra, «robaba» algunas exclusivas. «Sin el Diari de Balears no se puede entender la historia de Mallorca», ha reivindicado Ginard, que con su libro ha querido homenajear a Pere A. Serra y Miquel Serra por «su apuesta por la lengua y el periodismo», así como a todos los trabajadores que formaron parte de una «familia que generaba estima». «Nunca trabajé allí, como muchos piensan, pero con 19 años hice mis primeras prácticas de carrera y pude certificar que quería ser periodista», ha asegurado, ya que al acabar la carrera entró a trabajar en El Económico, el suplemento salmón de Ultima Hora. Sobre el estilo utilizado por Ginard, su editora, Maria Muntaner, destacó el uso de fuentes orales, «algo imprescindible para explicar hechos históricos recientes y entenderlos mejor». «Leyendo el Baleares en el Bar Chippy vi que se anunciaba que la cabecera pasaría a ser en catalán. Lloré de emoción, era un hecho histórico muy importante», ha rememorado Tomeu Martí, director del dBalears, el digital que desde 2015 continúa la historia iniciada por el Grup Serra. «El día que se firmó el traspaso pensé en qué unía al grupo mediático más grande de Balears con el más pequeño, Ona Mediterrània. Fue el amor por Mallorca, como dijo en su momento Emili Darder», ha afirmado con un tono más emotivo el periodista, que colaboró escribiendo crónicas del Reial Mallorca. «Cuando apenas había acabado un partido ya tenía varias llamadas perdidas de Pep Verger», ha comentado entre risas. «Si no hubiera sido por el Grup Serra, no hubieran estado en los kioskos y ni se hubiera vendido en los semáforos», ha considerado Martí, que ha agradecido la oportunidad brindada por Miquel Serra a jóvenes como él y Àngel Aguiló, que siendo adolescente empezó a colaborar y ahora desearía vivir de nuevo un día en esa redacción, como ha dicho durante el acto. «Fuiste un director inspirador», le ha confesado Martí a Serra, valorando también el papel «imprescindible» de Magdalena Soler y Xisca Barceló para que el diario saliera adelante. «Recuerdo el tránsito que implicó que dejara de ser un diario en papel. Encontrarlo en el bar era un placer, por lo que me entristece ese final. Aun así, en el dBalears tenemos jóvenes con ganas», ha afirmado su director. «La aventura llegó a su fin, pero pasamos el testimonio al Ara Balears y la marca sigue con Ona Mediterrània», ha concluido Serra.