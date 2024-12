La UIB y la AECC otorgaron este martes los VII Premis Balears contra el Càncer a trabajos de fin de grado (TFG) y trabajos de fin de máster (TFM) orientados a informar y concienciar sobre la enfermedad; a apoyar al enfermo y a la familia, y fomentar la investigación oncológica, los tres pilares de la asociación.

En esta edición, los trabajos se han evaluado con dos categorías tanto para los TFG como para los TFM. Una sobre ciencias básicas y otra sobre atención, promoción de la salud y prevención desde la perspectiva biopsicosocial.

De los ocho finalistas, fueron reconocidos en el área de promoción de la salud, Georgina Dàvila, del grado de Enfermería, por el trabajo ‘¿Tiene la dieta vegetariana un efecto preventivo en el cáncer de mama?’.

En la categoría de ciencias básicas, obtuvo el primer premio Manuel Garcés, del grado de Bioquímica, con el trabajo ‘Caracterización de los efectos antimitóticos de fenotiazinas antipsicóticas en células de cáncer de mama triple negativo con preferencia metastásica en el cerebro’. Y Jaume Roig, del grado de Medicina, un segundo premio con el trabajo ‘La evaluación de la superóxido dismutasa como nuevo biomarcador en el CCR’.

Respecto a los premios de TFM, los ganadores fueron Maria Frontera, del Máster en Ingeniería Industrial, con su investigación ‘Diseño e implementación de una plataforma de monitorización de medicamentos termolábiles a través de redes de comunicación inalámbricas’; y Sergi Quetglas, del Máster en Investigación Biomédica, con el trabajo titulado ‘Molecular study of the antioxidant and anti-inflamatory properties of oleocanthal in breast cancer cell lines’.

Al acto asistieron el vicerrector de Campus y Universidad Saludable, Adrià Muntaner, presidente del jurado; la vicerrectora de Gestión y Política Académica de Grado, Yolanda González; el presidente de la la AECC en Balears, José Reyes; y el presidente de su comité técnico Arturo Arenas, así como los ocho finalistas, que expusieron sus trabajos ante el jurado y sus familiares.

Todos los miembros del jurado destacaron el gran nivel académico de los participantes. El presidente de la AECC, José Reyes, felicitó a los finalistas, expresó la dificultad de elegir a los ganadores ante la calidad de todos los trabajos y recordó el gran valor que tiene para la entidad el fomento de la investigación.