«Me decidí por el criterio jurídico y técnico que me trasladaron. No puedo tener otra opinión». El alcalde de Palma, Jaime Martínez, declaró como testigo en el juicio del ‘caso Calanova’. En un interrogatorio rápido, de apenas cinco minutos, fue preguntado por dos consejos de administración de Ports de Illes Balears que presidió en el año 2014, cuando sucedió al acusado Carlos Delgado como Conseller de Turisme. En estas reuniones se rechazaron sendos recursos presentados por empresas que participaron en el concurso contra la adjudicación a Port Olímpic Calanova. Martínez manifestó en el juicio que no recordaba la mayor parte de las situaciones por las que se le interrogaban. «Hubo alguna opinión divergente», se limitó a decir. Admitió que mantenía una relación de amistad con la mayoría de acusados, pero tampoco pudo precisar si Delgado tenía una relación estrecha en aquel momento con su actual socio de despacho, el también acusado Carlos Gelabert, uno de los principales beneficiados por la adjudicación.

También declaró la última directora de Calanova que dependió del Govern. «La situación del puerto era un desastre. Era una bomba de relojería; yo no dormía por las noches. Todo era gravísimo», fueron algunas de sus palabras. Describió una gestión caótica y llena de irregularidades que desembocó en tres expedientes disciplinarios contra el administrador del puerto, un estado lamentable de las instalaciones, con inundaciones en el aparcamiento, balcones que se desprendían en temporada alta con la escuela abierta o una grúa que se caía. «Comencé a analizar los 212 expedientes de amarre que había», dijo y detectó que buena parte ellos ni siquiera estaban firmados por el conseller como era preceptivo. Sobre la adjudicación, la testigo intervino en la mesa que calificó las ofertas. Avala la adjudicación y el punto más polémico: el uso por parte de Port Olímpic de un cuadro de amarres diferente al que constaban en las bases para hacer una oferta superior. «Entendimos que las bases lo permitían. Yo lo ví clarísimo. Todos los aspirantes tuvieron las mismas opciones», declaró ante el tribunal. El final del juicio aplazado por el ‘caso Koldo’ El final del ‘caso Calanova’ tendrá que esperar por el ‘caso Koldo’. El día 16 declara en el Supremo Víctor de Aldama, defendido por uno de los abogados del caso, José Antonio Choclán. Así, esta semana terminarán las declaraciones de los testigos e informarán las acusaciones. Así, el juicio terminará en principio el día 17 con los informes de las defensas.