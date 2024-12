Denuncian un caso de discriminación en el aeropuerto de Palma: «Estamos en España y la lengua oficial es el español».

Plataforma per la Llengua ha denunciado que la empresa Airport Parking Mallorca discriminó a una pareja en el aeropuerto de Palma por hablar en catalán y ha instado a la empresa y a las autoridades a investigar lo ocurrido, así como sancionar a sus responsables.

La pareja denunciante, que ha lamentado una vulneración de sus derechos lingüísticos, recibe el asesoramiento de la plataforma, que también ha reclamado en un comunicado que se impulse una Ley de consumo que proteja los derechos lingüísticos de quienes hablan catalán.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 15 de noviembre, cuando la pareja contactó con la empresa por teléfono para pedir el servicio de recogida de pasajeros, necesario para acceder al vehículo aparcado en las instalaciones de la empresa.

Según los afectados, ellos iniciaron la conversación en catalán, y la empleada, que les hablaba en alemán, no les atendió hasta que ellos cambiaron al castellano cuando vieron que, de lo contrario, no serían atendidos, ha precisado Plataforma per la Llengua.

«La situación empeoró cuando la pareja llegó a las oficinas para gestionar el pago y recoger las llaves del vehículo. Entonces, la trabajadora de recepción decidió ignorarles cuando ellos le decían, y le repetían, en catalán el número de cliente y la matrícula del coche, mientras siguió atendiendo a otros clientes en alemán», sostiene la organización.

La pareja ha denunciado que la empleada les hizo repetir los datos en castellano y que, cuando logró que los clientes cambiaran de lengua, la trabajadora supuestamente les espetó: «¿Ahora sí que hablas en español? Estamos en España y la lengua oficial es el español».

Los hechos relatados suponen, para la organización, una vulneración de varios derechos lingüísticos reconocidos por la legislación vigente en Baleares y en el Estado español.

Derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán

Del mismo modo, la organización ha exigido una Ley de consumo de Baleares que proteja los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Plataforma per la Llengua también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para continuar denunciando las vulneraciones de derechos lingüísticos en la comunidad.