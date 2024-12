«No vamos a permitir que un error humano rompa la convivencia». Así de claro lo ha manifestado este martes en el Parlament el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negeruela. El socialista se refería a la treintena de enmiendas de Vox que el PP aprobó porque se equivocó en la votación y que han permitido eliminar el catalán en la educación y en la función pública; así como posibilitar la construcción en áreas naturales de especial interés (ANEI). Para subsanarlo, los populares negocian con la izquierdas para poder aprobar un decreto.

Negueruela ha acusado a Vox de haber «condicionado los presupuestos a romper la convivencia, buscan romper la convivencia, es su ADN». En este sentido, ha resaltado que «hemos alertado al PP de que estaban jugando con fuego y se ha quemado». El socialista también ha recordado que Vox ha asegurado que tenía un acuerdo con el PP para aprobar los presupuestos y le ha preguntado a la presidenta del Govern, Marga Porhens, si es cierto.

Prohens le ha respondido que «Vox lo va bien cuando le ayuda» y ha asegurado que «este no es un Govern que entre en chantajes en base a un error, que se debe corregir lo antes posible porque no corresponde a la mayoría parlamentaria».

No obstante, la jefa del Ejecutivo autonómico ha admitido que «tenemos un Govern en minoría, pero también tenemos responsabilidad y el orgullo de ser el partido más votado de Baleares. También somos honestos y tenemos palabra, sobre todo con los ciudadanos y eso es innegociable». En este punto, ha resaltado que su línea roja es el programa electoral que votaron los baleares en las pasadas elecciones autonómicas.

«La memoria de un pueblo no se toca, se respeta siempre»

El portavoz del PSIB-PSOE ha argumentado que «si hay un error no nos vamos a aprovechar, lo vamos a corregir y no vamos a permitir que se rompa la convivencia. Tendremos que sentarnos a trabajar, pero hay pilares que no se pueden tocar: la memoria de un pueblo no se toca, se respeta siempre. Es positivo que usted haya avanzado en estos temas y Vox quiera que usted retroceda. No queremos retroceder, volver al pasado. Sabe que somos responsables».

La presidenta del Govern ha recogido el guante y ha resaltado que «yo me quiero sentar a negociar con todos, pero como línea roja tenemos el programa electoral. De momento, se ha aplazado la votación de la ley de Memoria y estoy dispuesta a entregarles a todos el documento de corrección de los errores de las enmiendas antes de votarlo». Acto seguido, Prohens ha anunciado que retira los presupuestos de la CAIB para 2025.