La presidenta del Govern, Marga Prohens, retira los presupuestos para 2025. Así lo ha anunciado este martes en el pleno del Parlament, por lo que esta jornada no se votarán las cuentas. Durante una respuesta al portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, la jefa del Ejecutivo autonómico también ha manifestado que «de momento, se ha aplazado la votación de la ley de memoria y estoy dispuesta a entregarles a todos el documento de corrección de los errores de las enmiendas antes de votarlo».

El Ejecutivo autonómico no cuenta con los apoyos sufientes para aprobar los presupuestos de la comunidad para el próximo año, ya que el pacto que se había suscrito con Vox se ha roto. Ahora el PP trabaja en otro escenario: negociar con la izquierda las cuentas para el próximo ejercicio. Sin embargo, aún no hay acuerdo, por lo que necesitan más tiempo para intentar alcanzarlo.

Este mismo martes, el PP y la izquierda han alcanzado un acuerdo, tras intensas negociaciones, y no se derogará la ley de memoria democrática en el pleno del Parlament que se celebra este 10 de diciembre. De este modo, la oposición no pondrá obstáculos a que se recupere el texto original del decreto de simplificación administrativa. Se retiran así ambos puntos del orden del día y será la próxima semana cuando se voten conjuntamente.

Anteriormente, Vox había anunciado que estaba dispuesto a buscar un pacto con el PP para apoyar los presupuestos de 2025 porque el partido del Govern se ha abierto a «negociar vías de acuerdo en materia de libertad lingüística». Sin embargo, desde el PP lo han negado rotundamente. «No intercambiaremos unos presupuestos por reventar la convivencia en las aulas», ha espetado el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Rifirrafe por el catalán

De hecho, PP y Vox han mantenido un rifirrafe por el catalán este martes en el pleno del Parlament. «No me encontrarán en la confrontación lingüística porque ese no es el problema de las familias, lo que nos preocupa es el tiempo que dedican a las pantallas, los apoyos que tienen los hijos con necesidades educativas especiales, que estén topados los precios de comedor...», ha espetado la presidenta del Govern a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

En este sentido, la líder del PP balear ha resaltado que «en esta comunidad hay un modelo de conjunción lingüística, donde conviven las dos lenguas oficiales. Usted proponía cargarse la lengua propia de esta Comunidad, como marca el Estatut y eso nunca ha estado en ninguna mesa de negociación».

Por su parte, Cañadas ha defendido que «las dos lenguas de las Islas sean vehiculares» en la educación y ha recurrido a declaraciones de algunos miembros del PP defendiendo ese principio. La portavoz de Vox ha asegurado que Prohens se comprometió a asegurar el equilibrio de las dos lenguas oficiales. «Prefieren vender un riñon y un hígado a la extrema izquierda que pensar en el interés de los ciudadanos», ha recriminado.