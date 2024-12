Margalida Ramis, cabeza visible y hasta ahora presidenta de la entidad ecologista GOB, ha dimitido de su cargo este viernes tras un año al frente de la organización. Paralelamente, se ha anunciado que el próximo 14 de diciembre se celebrará una asamblea extraordinaria en la sala polivalente del Molinar en Montuïri que tendrá como objetivo renovar algunos puestos dentro de la junta directiva, incluido el de presidente.

Una vez conocida la dimisión, Margalida Ramis ha explicado este viernes a este diario que «es una situación que estaba prevista y decidida, cuando el año pasado asumí el cargo de presidenta ya lo hice de forma temporal para facilitar la llegada de las 14 compañeras que se presentaban en candidatura única, para que la propuesta de la nueva junta pudiera aterrizar con tiempo y consolidar el espacio de trabajo con el equipo técnico. Hemos estado trabajando durante este año y ahora una semana antes de la asamblea prevista para el sábado 14 hemos querido realizar ya el relevo».

Es cierto, añadió Ramis, «que no ha sido un proceso muy habitual y además he tenido críticas porque yo era trabajadora y asumía la presidencia, pero no ha sido este el motivo, puedo dejar claro que no ha sido una dimisión forzada, pues para nosotras era una propuesta de planteamiento inicial».

Ahora, indicó Ramis, «tomará el relevo Teresa Cuennet, y la semana que viene en asamblea se ratificarán este y otros cargos, pero nuestra idea es que la presidencia pierda esta centralidad y sea una gobernanza transversal, abierta y más colectiva, pues hasta ahora ha sido una entidad muy presidencialista». La ya ex presidenta del GOB continuará como responsable de campañas y portavoz, como hasta ahora.

Cabe recordar que Ramis salió elegida como presidenta el 19 de diciembre de 2023 como sucesora de Amadeu Corbera. Las elecciones se celebraron con tan solo una candidatura unitaria de 14 mujeres capitaneadas por Ramis cuyo objetivo tenía, según declaraciones a este periódico, «iniciar un trabajo colectivo hacia otro modelo de organización, más representativo y rotatorio, y revisando unos reglamentos que datan de los inicios del GOB y han quedado claramente desfasados».

La ya expresidenta ha salido de la junta directiva en un momento convulso de la organización tras que esta abandonara el Pacto de Sostenibilidad del Govern al verla, bajo su parecer, como «una simple operación de blanqueo». Fue Ramis la que anunció en rueda de prensa esta decisión el pasado jueves, destacando que «la apuesta del Govern por las políticas regresivas hace que los debates que promueve sean estériles. Hasta ahora, hemos participado en las mesas donde hemos sido convocados y se han aportado propuestas, pero las decisiones de las últimas semanas por parte del PP, con la aprobación de medidas que nos hacen retroceder 40 años en desprotección ambiental, nos obligan a salir». A su vez, exigía al Govern que «elimine aspectos como la regularización de construcciones ilegales en suelo rústico o la posibilidad de construir en zonas de riesgo».