El letrado mayor del Parlament ratificó ante el juez que Gabriel Le Senne, presidente de la cámara, se extralimitó en su respuesta durante el incidente que desembocó en la rotura de las imágenes de víctimas del franquismo. El máximo responsable jurídico de la cámara fue interrogado por el magistrado que instruye la causa por un posible delito de odio que habría cometido Le Senne durante el pleno del pasado 18 de junio.

El letrado ha ratificado en el juzgado el contenido del informe verbal que emitió en la junta de portavoces posterior a la expulsión de las diputadas socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido y de que Le Senne rompiera las fotografías de víctimas que ambas tenían en sus ordenadores. Ha señalado que, según su interpretación de las normas de la cámara, no está específicamente prohibida la exhibición de símbolos por parte de los miembros de la mesa. De esta manera, al no estar tipificada la conducta, no habría base para la expulsión de las dos diputadas socialistas. También matizó que su función es consultiva y que, quien tiene la capacidad de decidir es el presidente de la cámara.

Además del letrado mayor también declaró el que estaba presente en el momento en el que se produjo la expulsión. Este, señaló que Le Senne le consultó sobre la posibilidad de llevar a cabo la expulsión o sobre cómo actuar ante la exhibición de las imágenes durante el debate en el que se abordaba la derogación de la Ley de Memoria de Mallorca. Su respuesta fue que, ante la relevancia de una posible expulsión, convendría que elevara la consulta al letrado mayor. Le Senne ejecutó la expulsión en esa ocasión y más tarde en otro pleno de octubre.

El primer testigo en comparecer fue el vicepresidente de la cámara, el diputado popular Mauricio Rovira. En su caso explicó que se había generado una situación de mucha tensión en el pleno y que esta subió ante la actuación de las dos diputadas socialistas y que, en ese contexto se produjo el estallido de Le Senne. Ante la insistencia de las acusaciones presentes en el interrogatorio, Rovira también ha considerado que la actuación de Le Senne quedaba fuera del reglamento de la cámara.

La Asociación Memoria de Mallorca, junto con las familias de Aurora Picornell y de Antònia y Maria Pascual, la asociación Estimada Aurora y el Partido Comunista de los Pueblos de España, las entidades y personas que impulsan la investigación penal, esperan varias pruebas documentales antes de dar por cerrada la instrucción.