La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, vuelve del cónclave socialista con la idea de que el partido sale reforzado, también en Baleares, y mirando a lo que queda por hacer. Afirma que la dirección estatal asume planteamientos históricos del partido, como el federalismo, y deja claro que no ha dicho adiós a la política balear, si bien no aclara si será o no la candidata en 2027. También tiene críticas para su sucesora, Marga Prohens, a raíz de su forma de gobernar.

Después de este congreso llega el del PSIB. ¿Usted volverá a optar la secretaría general como se da por hecho?

—Ahora estamos en este congreso pero mi planteamiento ha sido siempre el mismo; yo estoy siempre a disposición del partido, tanto para la política autonómica como la nacional. En eso he sido siempre clara. Quién dirige el PSIB opta casi siempre a las elecciones. ¿Será usted la candidata al Govern en 2027?

—De este congreso sale muy reforzado Pedro Sánchez y el partido socialista con el objetivo claro de servir a la ciudadanía, pero también sale muy reforzado el socialismo de las Islas Baleares, nuestros liderazgo y de, nuestra forma de trabajar y de aportar a la política estatal. Quiero destacar la importancia que tiene que en la ejecutiva federal se mantenga Marc Pons al frente de la Secretaría de Transición Justa que es un reconocimiento a las políticas que ya impulsamos desde el Govern al cambio climático. Salimos más reforzados que nunca. ¿Como para volver a ser candidata en 2027?

—Me limito a lo que he dicho antes. Estoy a disposición del partido, con muchas ganas y mucha ilusión. Noticias relacionadas Armengol, sobre el caso Koldo: «Están intentado manchar la imagen de personas honestas para ganar elecciones» Más noticias relacionadas Marc Pons, cambio climático. Le hago enterada del debate sobre la construcción en inundables que hay en Baleares a través de un decreto.

—Estoy muy pendiente. Es una auténtica barbaridad. Los gobiernos de la derecha en colaboración con la extrema derecha, como es el caso de Baleares, están demostrando un negacionismo total en diferentes cuestiones, en igualdad por ejemplo, pero también en cambio climático. Este decreto ley es un disparate. Cambiaron nuestra propuesta y siguen con la suya como si no hubieran existido las inundaciones de Sant Llorenç. Nuestro Govern tomó unas medidas que ahora revierte Un miembro de Baleares sigue en la ejecutiva de Pedro Sánchez.

—Que Marc Pons sea el responsable de estrategia ecológica o que Groizard sea secretario de estado de Energía es una demostración clara de que las políticas de nuestro gobierno eran las correctas. Vamos a ayudar, naturalmente, a parar este política de destrucción del territorio. Le pido al PP y al Govern balear que rectifique y que aporte una mirada larga porque lo que nos jugamos es muy importante. El PP y el Govern han preferido mirar a otro lado. Allá donde gobiernan PP Y Vox hay retrocesos ¿Cree que está habiendo retrocesos en Baleares con este nuevo Govern?

—Claramente, tanto en el fondo como en la forma, ahora se gobierna desde la imposición y el rodillo y ahora desde la chapuza. Ellos que van de buenos gestores, hay que ver lo que han hecho con ese decreto que necesitará más decretos. Gobiernan desde la soberbia. Si eso me llega a pasar a mí, en fin. Cuando era presidenta defendía atender a la España que se llena frente a la que se vacía. ¿Se tendrá en cuenta?

—Se tendrá que aplicar, claro, yo estuve en la comisión en la que ese supuesto, el de la sobrepoblación, se incorporó a la propuesta de financiación del partido El sistema de financiación tiene que ser claramente federal, la Agencia Tributaria también se federalizará y, por lo que se refiere a Baleares, habrá que tener en cuenta, no sólo el peso de la insularidad, sino el criterio de la población, no sólo la de hecho. Tenemos que tener en cuenta la sobrepoblación y la población flotante porque los servicios públicos, la sanidad, la educación son para todos. No se si es una exageración de Cosme Bonet pero ¿el PSOE se parece un poco más al PSIB?

—Pues sinceramente, con toda humildad, creo que sí. Hemos sido punta de lanza en el partido, no sólo nosotros claro, pero hemos defendido siempre unos planteamientos que ahora asume el PSOE para el reconocimiento de una España federal, plural y diversa desde el respeto a las identidades de todas las comunidades y con una propuesta de reforma de financiación.