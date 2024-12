«Este diario quiere ser una herramienta de reflexión para ayudar a encontrar el punto exacto entre la fidelidad a nuestras raíces y nuestra presencia en el mundo», decía la primera editorial del Diari de Balears, firmada por el intelectual Josep Melià Pericàs y publicada el 1 de mayo de 1996. «Por la integración, por la concordia, por la recuperación de la sociedad civil, por la vertebración del país, por la defensa de nuestras señas de identidad, por la defensa de los intereses de los pueblos de las Islas, por eso, y por mucho más, nace este diario», insistía el texto que presentaba el nacimiento del primer diario de Mallorca publicado íntegramente en catalán.

Una cabecera que fue un «pequeño milagro» durante los 17 años que salió impreso cada día, como recuerda la periodista Aina Ginard, que ha recopilado la historia del medio en Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat (Lleonard Muntaner Editor), que presentará el 10 de diciembre a las 19 h en Can Alcover.

El 18.354 fue el primer número publicado en catalán, ya que hasta el momento el medio era conocido como 'Baleares' y se editaba en castellano. FOTO: Archivo

«Es un recuerdo para los lectores, porque fue un orgullo; creó un sentimiento de grupo entre la redacción y los lectores por el poder de transformación social al que aspiraba el diario», asegura la autora, que descubrió su vocación periodística durante sus primeras prácticas estivales en el Diari de Balears. «Ahí ya le cogí cariño y me hubiera gustado ser redactora», confiesa Ginard, que al acabar la carrera entró a trabajar en El Económico, el suplemento salmón de Ultima Hora.

La demanda de un sector importante de la sociedad, la voluntad activa de la familia Serra y la protección económica del Grup fueron claves para la aparición del rotativo en catalán. «Hace unos 20 años Llorenç Capellà me preguntaba: ¿Por qué usted, que edita periódicos en inglés y en alemán, no los edita en catalán? Mi respuesta fue que nunca nadie me lo había ofrecido, que nunca nadie se había interesado por el proyecto y que yo, en solitario, no tenía la posibilidad de sacar adelante un proyecto que en principio me parecía espléndido, pero de difícil resolución», explicaba en el primer número Pere A. Serra, propietario del grupo. Sería su familia la que sacó económicamente adelante el proyecto: «Ha llegado el momento de emprender la aventura».

«La noticia tuvo una gran acogida y recibimos infinidad de felicitaciones. Había una gran expectación», recuerda en el prólogo del libro el director de la cabecera, Miquel Serra. Al principio optó por no sacar información política, pero Guillem Frontera le dijo que un diario sin noticias políticas no es un diario «normal». «Tenía razón», admite el veterano periodista.

Durante los años que se imprimió, Diari de Balears destacó por la calidad del diseño y, a partir de 1998, contó con la edición digital más moderna entre los medios de Balears. Ginard destaca portadas como la de la inauguración de los juegos olímpicos de Pekín o la del atentado de 2004 en Atocha, titulada Al Qaeda reivindica la masacre de Madrid. Un dato muy relevante porque fue de los pocos medios de España, junto a La Voz de Galicia, que no asumieron la mentira del PP de que fue ETA para intentar ganar las elecciones. «Ha sido y continúa siendo un pequeño milagro diario», afirma en el epílogo Tomeu Martí, director del dBalears, el digital que desde 2015 continúa la historia iniciada por los Serra.