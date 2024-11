'Aquello que la historia no cuenta': un repaso del maltrato a través de los siglos

La licenciada en Historia e investigadora, Eusèbia Rayó, ha ofrecido este miércoles una conferencia sobre la violencia de género en Mallorca desde el punto de vista cronológico. Durante su ponencia, ha expuesto casos reales de maltrato hacia mujeres, remontándose al siglo XIII hasta llegar a la actualidad. Para elaborar este trabajo Rayó ha recurrido a documentos, en su mayoría sentencias, recogidos en los archivos históricos del Regne de Mallorca, La Casa del Socorro, municipales y del Diocesano de Mallorca, entre otros. «Doy especial importancia a los casos en que las leyes discriminan a las mujeres, por ejemplo, en temas de adulterio», ha explicado Rayó.

Uno de los casos que ha expuesto ha sido el de una sentencia de 1650 donde una mujer demandaba a su marido por amenazarla con matarla constantemente, ya que él creía que le era infiel. Poco antes de una Navidad, el marido le dijo que bebiera vino, estando éste envenenado. Tras amenazas, insultos y palizas, ella decidió dejar la casa y solicitó no tener que volver ni allí, ni con él. «Esta solicitud es importante, porque los matrimonios estaban obligados a vivir juntos y la mujer no podía abandonar el hogar sin autorización. De esto no hace tanto», ha puntualizado.

«Había todo un entramado social y legal que quitaba el derecho a las mujeres. Toda una conjura para que estuvieran sometidas y así lo recogen muchos documentos. El código civil de entonces lo permitía». Otro fenómeno que recogen las sentencias es el de la ‘corrección marital’, que «permitía a los maridos ‘corregir’ a las esposas». «No he encontrado la norma que lo verifique, pero sí sentencias del siglo XV y XVI donde se habla del tema y a partir del siglo XIX lo recogía el código penal».

«Lo que está registrado debe ser un 10% de los que pasaba, porque la violencia de género quedaba en el ámbito privado. Normalmente se denunciaban los asesinatos, cuando ya no había nada que hacer y si había adulterio, como mucho los desterraban», ha criticado Rayó.