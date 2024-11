La segunda quincena de noviembre está siendo más calurosa de lo habitual. El portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, ha informado que las máximas están entre 3º y 4º por encima de lo normal en esta época del año. En concreto, están llegando a los 20º-22º y lo normal serían 17º-18º. Las mínimas también son más elevadas de lo que corresponde a finales de noviembre; deberían ser de unos 9º y no están bajando de los 10º-14º. Gili ha precisado que se trata de valores propios de principios del mes de octubre. Además, avanza que este fin de semana subirán aún más y pueden llegar a los 23º-24º. Ante esta situación, muchas personas se preguntan cuándo llegará el frío. La Aemet ya tiene la respuesta.

Su portavoz adjunto responde que, si se confirman los modelos meteorológicos, lo hará el próximo martes, 3 de diciembre. Ese día se espera que comience a descolgarse una vaguada profunda en el Atlántico, que provocará un cambio de tiempo en Mallorca. No obstante, las temperaturas seguirán siendo ligeramente más altas de lo normal, ya que pese a que bajarán entre 2º y 4º, llegarán a los 18º-19º.

Posibles lluvias

Gili ha anticipado que también se esperan posibles lluvias, aunque no se puede precisa su intensidad puesto que aún es pronto para saber con exactitud cómo se moverá la vaguada. No obstante, ha explicado que los frentes atlánticos no suelen dejar precipitaciones muy intensas en la Isla.

Cabe recordar que en la segunda quincena del mes de noviembre no ha llovido ningún día en Mallorca y no está previsto que lo haga. Sin embargo, como en la primera quincena sí llovió bastante la media del mes será normal.

¿Por qué hace más calor de lo habitual?

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares explica que en la segunda quincena del mes de noviembre se están registrando temperaturas más altas de la media debido a que las temperaturas están circulando muy al norte de Europa, lo que hace que se impulse aire cálido del sur y provoque una subida de las temperaturas en Mallorca.