Antoni Caimari es director de cine, y al mismo tiempo creador, e impulsor del New York City International Films Infest Festival (NYCIFIF), que es un Festival Internacional dedicado a promover a cineastas independientes de todo el mundo, con una especial atención al talento de las Islas Baleares. Sus tres primeras ediciones fueron realizadas en Mallorca bajo el nombre Films Infest antes de trasladarse a Nueva York, donde el pasado 29 de octubre, ahora con el nombre de New York City Films Infest Festival, celebró su quinta edición, teniendo como escenario del mismo el emblemático edificio La Nacional, ubicado en 239 W 14th St, de Manhattan - Nueva York.

Con Antoni Caimari hablamos hace un par de días, tras un encuentro que tuvimos en El Alpendre, donde El Chpo tiene instalada su emisora- bar, a la que acudió para ser entrevistado. Allí, ante dos cortados, hablamos, y recordamos, entre otras cosas, los orígenes de dicho festival.

-¿Cuándo fue la primera edición del por entonces Films Infest, hoy New York City International Films Infest Festival (NYCIFIF)?

-La primera edición del Films Infest de Mallorca se efectuó en enero de 2017, en la Fundación Pilar i Joan Miró, de Palma, y Fundació Sa Nostra, siendo la madrina Claudia Cardinale, que firmó el manifiesto artístico de apoyo al cine de autor, que es la piedra angular del festival. En las siguientes ediciones, el manifiesto escrito por Jaime Roig de Diego y Toni Caimari fueron apadrinados por Ventura Pons (2018) y Laura Zapata (2019). Desde entonces hemos premiado a más de 150 artistas internacionales, entre ellos a los siguientes de gran renombre, que también han apoyado el manifiesto artístico; Claudia Cardinale, Ornella Muti, Ana de Armas, Laura Zapata, Ventura Pons, Marisol Ayuso, Emilia Attías, Dominique Pinon, Carmen Maura, Kevin Sorbo, Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén, Fernando Esteso, Beatriz Rico, Dafne Fernández, Nacho Guerreros, Bethany Anne Lind, Juan Diego Botto, Katherine Castro y Mónica Bardem ...

-El pasado 29 de octubre, en New York, se celebró la quinta edición del Festival. Recuérdanos cómo se desarrolló la gala.

- Fue una velada en la que se homenajeó al cine independiente, destacando la creatividad y el talento, tanto local como internacional. En total se entregaron 37 premios distribuidos en diversas categorías. Este año el premio a Mejor Actriz Internacional fue otorgado a Mónica Bardem por la película Intersex (2024), de Tomás Aceituno Maldonado. La actriz Carmen Molinar, recibió premio a Mejor Actriz Balear por The Perfect Woman (2023), de Alisa Selishchava. La ceremonia fue presentada por la compositora y cantante catalana Meïa Santiago y por mí. Port su parte, la música en vivo que acompañó a la entrega de los galardones estuvo a cargo de la pianista Hayley Lam, y… Pues como no podía ser de otro modo, la gala, repleta de emoción y alegría, fue un rotundo éxito, resaltando a lo largo de la misma la diversidad de voces que hay en el cine contemporáneo, así como la creatividad y el talento en el cine independiente. Y como no podía ser de otro modo, una de las secciones más destacadas del festival fue la dedicada a los cineastas y artistas de las Islas Baleares. Así, Miquel Salom, sobresaliente artista mallorquín, recibió el premio a Mejor Biografía y Artista por su obra «Back to the Origin» (2024), mientras que Rubén Gallardo fue reconocido como Mejor Compositor por su trabajo en «Mirror Stacy» (2024), subrayando la riqueza del talento de las Islas Baleares en la escena cinematográfica internacional.

-Nos puedes recordar el resto de premios y premiados de la Sección Balear 2024?

-Por supuesto que sí. El del Mejor Cortometraje Balear, fue para Blue Land (2024), dirigido por Marine Auclair March; el del Mejor Documental Balear, para Burden (2024), dirigido por Miguel Eek; el del Mejor Documental Cultural, recayó en Women and Roads. The Way to Yourself. Mallorca. (2023), dirigido por Kristina Kretova y Anna Kameneva; Mejor Actriz para Carmen Molinar, en The Perfect Woman (2023), de Alisa Selishchava; Mejor Historia para The List (2024), de Bárbara Hermosilla; Mejor Cinematografía para Pasqual Marí, en Ben (2023), de Miki Durán y Mejor Guion, para Fiona (2023), de Rafa Cortés. Añadiré, también, que durante la gala, se hizo mención del manifiesto artístico respaldado por la legendaria actriz Claudia Cardinale, enfatizando la labor de la asociación Cine Art, (Asociación Nacional de Cineastas y Artistas Unidos), presidida y fundada en el 2017 por un servidor, en la actualidad con más de 200 asociados, y cuyo fin no es otro que el de fomentar la conexión entre artistas y cineastas, consolidando el festival como un importante espacio de unión cultural.

-Según tenemos entendido, no tuviste muchos apoyos en la isla….

-Lamentablemente, el Films Infest no fue debidamente valorado en Mallorca. Por este motivo, y ante la falta de apoyo institucional y el escaso respaldo privado, tras la pandemia, el festival se trasladó definitivamente a Nueva York, donde ha encontrado el espacio ideal para su consolidación, recibiendo, además, un importante apoyo por parte de los asociados de la Asociación Nacional Cine Art, así como de otras entidades internacionales. Estas colaboraciones han sido clave para impulsar su crecimiento, fortaleciendo su presencia y relevancia en el panorama cinematográfico internacional.

-¿Qué otros reconocimientos ha tenido el Festival desde que está instalado en Nueva York?

-Yo diría que a lo largo de los años que estamos en NY, el Films Infest ha alcanzado un hito extraordinario al convertirse en un festival oficial reconocido por IMDb, que como saben muchos, es la base de datos de cine más importante y prestigiosa del mundo. Este logro no solo valida su relevancia internacional, sino que también brinda a los ganadores de sus premios un reconocimiento sin igual, ya que todos los galardones otorgados pueden vincularse directamente a las fichas oficiales de los ganadores en IMDb. Además, el festival ha ganado reconocimiento por parte de diversas entidades públicas, las cuales otorgan valor añadido a las producciones seleccionadas o premiadas en el Films Infest, utilizándolas como referencia en sus evaluaciones y puntuaciones. Esta doble validación, tanto a nivel institucional como en la plataforma de cine más influyente del mundo, reafirma el impacto del festival en la industria cinematográfica y consolida su estatus como un evento imprescindible en el circuito internacional. https://www.imdb.com/event/ev0005660/

Recordaremos que Antoni Caimari Caldés (1976), es un cineasta y artista plástico con una trayectoria destacada en el ámbito audiovisual y artístico. Además de dirigir el festival Films Infest de Nueva York, ha expandido el alcance internacional del evento al crear ediciones especiales en Londres y Ciudad de México, consolidando su prestigio global y permitiendo que nuevos talentos encuentren una plataforma internacional para sus obras.

Todo eso -le decimos-lejos de los platós. Porque Toni tiene su faceta, currículo, como cineasta, cuyo balance es….

-Pues son cerca de 20 cortometrajes, entre los que destaca "Ma Belle", (2017), protagonizado por Macarena Gómez, que recibió numerosos premios internacionales y elogios de la crítica. Y en el ámbito de los largometrajes, ha dirigido obras como "El Cura y el Veneno" (2010), protagonizada por Karla Sofia Gascón, reciente ganadora del premio a Mejor Actriz Trans en Cannes, por Emilia Pérez, una película que a lo largo de este año está recorriendo el mundo. En el Cura y el Veneno, también contó con los reconocidos hermanos, José y Toni Isbert. Su segundo largometraje fue "The Marionette" (2014), una historia que trata la manipulación, protagonizado por los actores Dina Rosenmeier, Javier Almeda, José y Toni Isbert.

-¿Y en qué estás, actualmente?

Estoy finalizando la edición de mi tercer largometraje, "Walk-In", una producción con un destacado elenco mallorquín, que incluye a Pedro Orell, Nuria Karma, José Torresma, Mónica Moreno, Caterina Ross y Carolina Parejo. Esta película, que explora temas sobre el robo de identidad, pronto iniciará su recorrido por el circuito de festivales internacionales. Paralelamente, estoy en la preproducción de lo que será mi cuarto largometraje, "Creadores de Mundos", un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción centrado en una secta, que pienso rodar el año que viene entre Mallorca y Almería.