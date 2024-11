El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Conselleria de Educación a destinar 2.265.766 euros a la convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos empadronados en Mallorca, que cursen estudios universitarios fuera de la isla pero en la Unión Europea (UE-27) el curso 2024-25 fuera de su isla de residencia.

El portavoz del Govern, Toni Costa, ha explicado en la rueda de prensa tras la reunión del gabinete del ejecutivo de las ayudas son para universitarios residentes en Mallorca que tengan que desplazarse fuera de la isla para estudiar, siempre que no puedan estudiar en centros de Mallorca porque los estudios no se ofrecne en ella o porque no han obtenido plaza.

Para beneficiarse de esta compensación económica para desplazamientos hay requisitos académicos mínimos en cuanto a los créditos de los que se han matriculado los alumnos. En el caso de los universitarios de las demás islas, Costa ha recordado que estas ayudas las tramitan los Consells.

Las ayudas quieren garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades por motivos de insularidad, y favorecer, dentro de las limitaciones presupuestarias de la conselleria, la calidad, la competencia y la excelencia en el rendimiento académico de la comunidad universitaria.

Por otro lado, el Consell de Govern ha aprobado un decreto innovador de protección de datos personales de la administración autónoma de Baleares, que cuenta con informe favorable de la Agencia Española de Protección de Datos. Actualmente, el Govern dispone de dos portales web de protección de datos personales, un portal en la Intranet para el personal de la CAIB y otro en Internet para la ciudadanía.