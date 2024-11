«Un disparate», «una propuesta creada para estigmatizar». El profesor de Constitucional de la Universidad de Barcelona y experto en migraciones, Markus González, intervino en el curso de Expert Universitari en Migracions a la Mediterrània organizado por la UIB. Se refirió así a la petición de pruebas dentales para examinar la edad de menores migrantes. «Quien hizo la propuesta no sabe muy bien de qué está hablando. Es algo regulado de la Ley de Extranjería de 2000 y un protocolo aprobado por el gobierno del PP en 2014 y no sabe a quién la corresponde cada una de las competencias».

Sobre la respuesta dada por el Partido Popular, deslizó: «Ningún partido constitucionalista debería aceptar una propuesta así», ante la confusión de competencias y la intención de quien la formula. González, que también fue secretario de Estado de Inmigración, pidió que no se aborden las llegadas irregulares por vía marítima como una emergencia sino como parte de un problema «estructural» y complejo. «No es un fenómeno nuevo. Podrá disminuir o aumentar, como está ocurriendo ahora en Balears, pero no desaparecerá», señaló. Al menos se mantendrá mientras permanezcan las causas que generan estos flujos. «La gente arriesga su vida porque no pueden llegar por vías regulares que además son más baratas. Cuesta menos un billete de avión de Dakar a España que un cayuco a Canarias, quien lo hace es porque no tiene otra opción».

También insistió en que buena parte de la respuesta está marcada por convenios internacionales firmados por España y por la normativa de la Unión Europea. «El objetivo no puede ser parar la inmigración, poner muros, porque es irreal. La movilidad humana explica nuestra historia, es un elemento estructural de nuestras sociedades». De ahí que, apunte, lo que es necesario es regular el fenómeno y hacerlo escuchando la evidencia. «Como regulamos la inmigración nos define como sociedad. No es posible que sean normas que no nos apliquemos a nosotros mismos y no respondan a nuestro valores constitucionales».

Complejidad

El catedrático plantea que las soluciones basadas solo en el Derecho y su aplicación no son suficientes si no están acompañadas de medios. Pone como ejemplo la persecución Penal de los patronos de las pateras en España pero sin posibilidad de atacar a las mafias en origen. También reflexiona en torno a obligaciones como la de dar socorro en alta mar y salvar vidas humanas, que también implican medios en salvamento y prevención, además de los que son competencia de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, el catedrático valora que España, en líneas generales da una buena respuesta al fenómeno de las llegadas irregulares. «Para dar respuesta desde el respeto a nuestras instituciones y a la normativa internacional hacen falta medios y colaboración entre las distintas instituciones».