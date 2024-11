El IMAS apuesta por el método «housing» para afrontar el sinhogarismo

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) apostará por la implantación de programas basados en el método «housing» y la adaptación a los nuevos perfiles para afrontar el sinhogarimo y evitar la cronificación e institucionalización. Así lo ha dicho este martes el director insular de Inclusión Social del IMAS, Andreu Jaume, durante la jornada 'Llaves para el Cambio: Derechos a la Vivienda y H4Y Futuro en Mallorca'. «el perfil de las personas en riesgo o situación de exclusión social ha cambiado y entre los usuarios de la Red nos encontramos muchos casos con capacidad de inserción llena en la sociedad», por ello «estamos trabajando en la puesta en marcha de nuevos servicios adaptados a las nuevas realidades y den respuesta a la crisis habitacional», ha explicado.

«La experiencia nos ha demostrado que iniciar el proceso de inserción sociolaboral a partir del acceso a la vivienda y el acompañamiento basado en el diseño de un itinerario específico, individual y según las necesidades que puede tener cada una de las personas usuarias, mejora la autoconfianza y aumenta las posibilidades de éxito de inserción», ha asegurado. Durante la jornada, diversos expertos han expuesto las principales conclusiones de los proyectos piloto 'Derecho a la Vivienda' y 'H4Y Futuro'.

Durante los dos años de vida de los programas, han participado en total sesenta personas, que a demás de recibir una solución residencial han podido reconstruir su vida. El primero de ellos, brinda atención a personas que hace menos de seis meses que se encuentran en situación de calle. Todos los participantes que han pasado por el han podido han podido recuperar su proyecto vital. Ramiro es uno de ellos: «Yo estaba en Ca l'Ardiaca y me hablaron de este programa y junto con otro compatriota colombiano me animé a participar, aunque al principio no nos creíamos lo que nos ofrecían».

«Ha sido una experiencia increíble, he logrado muchas cosas en muy corto tiempo. Fue mejor de lo que yo esperaba y una oportunidad para mi que creo que supe aprovechar», asegura Ramiro. «Elegí la opción autodirigido. Al principio fue un poco difícil, porque tuve muchos choques con mi supervisora, pero nos fuimos limando y creo que ha sido sobresaliente. He conseguido hasta trabajar, aunque ahora estoy lesionado», explica. «Ahora vivo en un apartamento y solo he estado nueve meses en el programa», dice feliz.

Por otro lado, el programa 'H4Y Futuro', dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, ha logrado que el 60% de sus participantes hayan salido de la situación de sinhogarismo. Tanto éste como el otro programa, dicen los expertos, pone de relieve los retos del sistema de atención a las personas in hogar. El 69,7% de las personas que han participado desde las administraciones aseguran que su institución ha cambiado la visión sobre el sinhogarismo y el 76,7% considera que ha aumentado el interés del personal directivo en este tipo de soluciones.