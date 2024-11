«Sin documentos históricos, el origen de Colón se reduce a fabulaciones»

«La historia miente siempre porque la escriben los que vencen, o alguna vez, los que pierden. Los huesos, en cambio, que es lo que estudio, son objetivos. Los datos que podemos extraer al analizarlos son totalmente objetivos porque puedo saber qué comía esa persona, enfermedades que padeció o a qué edad murió». Esta ha sido la carta de presentación con la que ha arrancado este lunes en la Universitat de les Illes Balears (UIB) la conferencia sobre Cristóbal Colón que ha impartido el catedrático emérito de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada, Miguel Botella.

El especialista, que en 2003 lideró el equipo que confirmó la identidad de los restos del explorador que había en la Catedral de Sevilla, ha cargado duramente contra el último documental emitido en La 1 que apunta al supuesto origen sefardí del almirante, y que dirigió uno de sus exalumnos, José Antonio Lorente. «Es un monumento a todo lo que no se debe hacer; trabajo en la evidencia y a mis alumnos siempre les repito que hay que separarla de la interpretación», ha comentado, asegurando que tras emitirse Colón ADN, su verdadero origen no ha hablado del tema con Lorente, del cual asegura ser amigo. «En esto chocaríamos», ha insistido.

«Este asunto no está avalado por la comunidad científica y no sirve. Por eso se debe considerar como un entretenimiento que solamente ha generado más dudas que certezas sobre su procedencia. De lo que no cabe duda es que los restos que analizamos son de Colón, pero su origen solo lo podrá decir un documento. No sabemos por qué, pero él lo intentó ocultar. Sin documentos históricos, el resto se reduce a fabulaciones», ha sentenciado ante un nutrido público en el que también estaba Gabriel Verd, quien lleva décadas tratando de constatar su teoría de que Colón nació en Felanitx y que sus padres fueron el príncipe de Viana y la felanitxera Margarita Colom.

Sobre el primero, Botella ha aclarado que el supuesto cuerpo momificado que se expone en el Monasteri de Poblet, en Tarragona, «es un collage de tres personas diferentes». Esto se debe a que tras un estallido de ira popular que destrozó el monasterio, donde se guardan las sepulturas de los reyes de la Corona d’Aragó, todos los restos se mezclaron y posteriormente se colocaron de cualquier manera. «La gran mayoría de restos importantes que estudiamos son falsificaciones de la historia», ha concluido.