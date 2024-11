La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, ha clausurado este sábado la conferencia política ‘Som el canvi de tots’ y, frente a responsables políticos del partido, afiliados y simpatizantes, ha asegurado que «ante uno de los grandes problemas que tenemos en Balears, como es la inmigración irregular, es más fácil hacer un debate populista de buenos y malos, de solidarios e insolidarios, que reconocer que, según un reciente informe, un 64 % de los ciudadanos creen que esto ya es un problema grave».

La también presidenta del Govern añadió que «tenemos que reconocer, desde la tranquilidad, la moderación y desde el centro, pero sin engañar a los ciudadanos y sin hablar un lenguaje distinto, que lo que estamos viviendo en estas Islas no puede ser». «Yo no puedo girarme hacia otro sitio y hacer un discurso de buenismo, viendo como los datos dicen que dentro de diez años nos podemos convertir en Canarias. Esta no es mi forma de hacer política», ha afirmado Prohens, quien cargó contra el PSOE al que tildó de hipócrita cuanto a este problema de la inmigración se refiere.

Días atrás, la máxima responsable del Ejecutivo balear ya avisó de que en unos años Baleares se puede «convertir en Canarias» en cuanto a la llegada de inmigración irregular, y pidió al Gobierno que sus relaciones bilaterales con Argelia tomen otro rumbo, textualmente.

La conferencia política abordó, ante todo, en la jornada de este sábado el problema de la vivienda en las Islas, algo que «me quita el sueño», reconoció Prohens. «Mientras haya un solo joven o una pareja que esté aplazando su proyecto de vida por no poder hacer frente a los precios de los alquileres o a una hipoteca no lo estaremos haciendo todo bien», dijo la líder ‘popular’. Y por eso, añadió, «esta conferencia va de rendir cuentas y de coger impulso pues nos queda mucho por hacer y mucho por ayuda a los ciudadanos».

Recordó que «hemos empezado a poner en marcha las herramientas» para comenzar a solucionar el grave problema de la vivienda, pero dejó claro que «no todo puede hacerse desde lo público» y subrayó que «el sector privado es el gran aliado del Govern para paliar el problema de la vivienda».

En este contexto, Prohens destacó la «valentía» de su Govern para hacer frente al problema del acceso a la vivienda y explicó que «ser valientes supone decir que lo que pregona la izquierda es engañar a la gente: es imposible bajar el precio si no hay más viviendas en el mercado. Tampoco se pueden abaratar los precios si el sector privado no cuenta con más suelo a su disposición para construir más inmuebles».

Una valentía, la de su Ejecutivo autonómico, que también reivindicó en otras cuestiones, como en política financiera, reclamando una «financiación justa» para Baleares, dejando claro «sin complejos», al Gobierno de España, que «no se aceptará que se hagan regalos a otras comunidades autónomas pagados con dinero de la gente trabajadora de esta tierra»; o en el ámbito de educativo, diciendo que «no se podrá volver a hablar de educación en mayúsculas si no se pone en el debate lo que preocupa las familias, y los menores vuelven a formarse en contenidos» porque «la LOMLOE deja pasar con asignaturas suspendidas, pero la vida no».

También, en «la recuperación del protagonismo para las familias», no solo en materia de política fiscal, económica, educativa, o de servicios sociales, sino «en todas las políticas»; en el hablar de «la maternidad» porque, de este modo es como, se mostró convencida Prohens, «se alcanzará la conciliación y la igualdad entre hombres y mujeres», es decir, «el verdadero feminismo»; en «apoyar a los jóvenes» eliminándoles impuestos para que puedan acceder a una vivienda o facilitándoles no tener que pagar matrículas universitarias a aquellos alumnos que «se esfuerzan»; o en asuntos sociales, defendiendo que las ayudas lleguen a quien lo necesita.